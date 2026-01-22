MBBS डॉक्टरों के लिए यह समय सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने IMO ग्रेड-II पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और अलग से कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. कुल 225 पद हैं और यह नियुक्ति ESIC के अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में की जाएगी.

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार ने अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए. बिना इंटर्नशिप के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस योग्यता के साथ ही उम्मीदवार ESIC IMO ग्रेड-II पद के लिए पात्र माने जाएंगे.

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी. SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

कितना मिलेगा वेतन?

IMO ग्रेड-II पद पर चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के पे-लेवल 10 के अनुसार वेतन मिलेगा. इसमें बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह शामिल है. इसके अलावा उम्मीदवार को NPA , DA , HRA, TA और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. कोई अलग लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को चिकित्सकीय (Medical) परीक्षण से गुजरना होगा. जो उम्मीदवार मेडिकल फिटनेस मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हीं की अंतिम नियुक्ति की जाएगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज हालिया फोटो.

जन्मतिथि प्रमाण पत्र .

MBBS डिग्री प्रमाण पत्र.

MBBS की सभी मार्कशीट्स.

अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र.

UPSC CMSE 2024 का रोल नंबर और अंक विवरण.

UPSC से मार्क्स शेयर करने की सहमति पत्र.

पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी).

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .

सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित कॉपी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा उम्मीदवार को अपना भरा हुआ आवेदन पत्र सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. आवेदन भेजते समय सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही तरीके से संलग्न हो और आवेदन समय पर निर्धारित पते पर पहुच जायें.

आवेदन भेजने का पता

Joint Director (Recruitment),

ESI Corporation,

Panchdeep Bhawan, CIG Marg,

New Delhi - 110002

