आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे

Nandyal Bus Accident: आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में गुरुवार की तड़के एक निजी बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई और आग लगने से भीषण हादसा हो गया. पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. यह हादसा लगभग 2 बजे शिरिवेल्लामेट्टा गांव (शिरिवेला मंडल) के पास हुआ. नंद्याल जिले की पुलिस ने बताया कि बस और ट्रक दोनों के ड्राइवर के साथ ही ट्रक का क्लीनर भी आग में झुलस कर दम तोड़ गया. मृतकों की पहचान उनके जलने के कारण संभव नहीं हो पाई है.

पुलिस के अनुसार, एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल्स की यह बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें 36 यात्री सवार थे. तभी बस के एक टायर का अचानक फटने से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया. बस रोड डिवाइडर को पार कर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई.

यात्रियों में मचा हड़कंप

टकराव के बाद जोरदार आग लग गई और मिनटों में दोनों वाहन लपटों में घिर गए. आग इतनी तेज थी कि बस के अंदर सवार यात्रियों में भय फैल गया. पुलिस ने बताया कि बस का मुख्य दरवाजा और इमरजेंसी निकास दोनों ही खुलने में विफल रहे, जिससे कई यात्री पहले भाग नहीं पाए.

DCM चालक की बहादुरी से कई यात्री बचाए गए

पुलिस ने बताया कि एक DCM वाहन का चालक हादसे के समय वहां से गुजर रहा था. उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. कई यात्री खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

तीन लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

हालांकि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और ट्रक क्लीनर बस के अंदर फंस गए और आग में झुलसकर मृत हो गए. 10 से अधिक यात्रियों को जलने के गंभीर जख्म आए, जबकि कुछ यात्री बस से कूदने और भगदड़ के कारण भी घायल हुए. सभी घायलों को इलाज के लिए नंद्याल सरकारी सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई. आग बस से शुरू होकर कंटेनर ट्रक तक फैल गई और दोनों वाहन पूरी तरह जल गए. यात्रियों का सामान और व्यक्तिगत सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया.

राहत और बचाव कार्य जारी, ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित

पुलिस टीम और ट्रैफिक कर्मी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना के कारण उस मार्ग पर कई घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा और भारी जाम लग गया. बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को फिर से सामान्य किया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. दुर्घटना के कारणों और घटनाक्रम की सही जानकारी जुटाने के लिए घायल यात्रियों के बयान लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि DCM चालक की समय पर मदद के कारण और अधिक जानें बची.