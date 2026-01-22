हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती

महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. दरअसल योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की सहायता कुछ महिलाओं के लिए रुक सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Jan 2026 10:02 AM (IST)
महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. दरअसल योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की सहायता कुछ महिलाओं के लिए रुक सकती है, अगर उन्होंने समय रहते जरूरी गलती को ठीक नहीं कराया. हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य सरकार ने अब ऐसी महिलाओं को एक और मौका देने का फैसला किया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की किन महिलाओं को लाडकी बहिण योजना का पैसा नहीं मिलेगा और कौन सी गलती को आज ही सुधार लेना चाहिए. 

ई-केवाईसी में हुई चूक बनी परेशानी की वजह 

लाडकी बहिण योजना के अंदर लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी. सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक की समय-सीमा तय की थी. लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं से फॉर्म भरते समय गलती हो गई. तकनीकी जानकारी की कमी और सवाल को ठीक से न समझ पाने के कारण उन्होंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जिससे उनका रिकॉर्ड संदिग्ध हो गया और योजना का पेमेंट रुकने की कंडीशन बन गई.

एक सवाल ने रोक दी 1500 रुपये की किस्त

ई-केवाईसी फॉर्म में मराठी भाषा में एक सवाल पूछा गया था कि तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना? यानी आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, है न? इस सवाल में बड़ी संख्या में महिलाओं ने गलती से हां पर क्लिक कर दिया. जिसके बाद सिस्टम ने इसे इस तरह दर्ज कर लिया जैसे उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है. नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या उनके परिजन इस योजना के पात्र नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में योजना का पेमेंट अपने आप रोक दिया गया. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में सामने आया कि करीब 24 लाख महिलाओं ने यह गलत ऑप्शन चुन लिया. जबकि पूरे राज्य में सरकारी और सेमी गवर्नमेंट एंप्लॉय की संख्या इससे कम है. वहीं जब अचानक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की किस्त रुक गई, तब शिकायतें आने लगी और मामला सरकार के सामने आया. 

सरकार ने दिया सुधार करने का मौका

महिलाओं की शिकायतों के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने साफ किया कि पात्र महिलाओं को योजना से बाहर नहीं किया जाएगा. सरकार ने फैसला लिया है कि जिन महिलाओं की ई-केवाईसी गलत जानकारी के कारण अटकी है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड सही किया जा सके. इस काम के लिए राज्यभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है. वह क्षेत्र स्तर पर जाकर संबंधित महिलाओं का वेरिफिकेशन करेगी और गलत एंट्री को ठीक करेगी. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 22 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Ladki Bahin Yojana Majhi Ladki Bahin Scheme Maharashtra Women Scheme
