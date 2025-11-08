हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'विवाह' से लेकर 'हम साथ साथ हैं' तक, राजश्री की ये 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में

‘विवाह’ से लेकर ‘हम साथ साथ हैं’ तक, राजश्री की ये 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में

Rajshri Productions Films: सूरज बड़जात्या की राजश्री प्रोडक्शन्स ने सालों से एंटरटेनमेंट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. चलिए नज़र डालते हैं इस बैनर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 02:50 PM (IST)
Rajshri Productions Films: सूरज बड़जात्या की राजश्री प्रोडक्शन्स ने सालों से एंटरटेनमेंट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. चलिए नज़र डालते हैं इस बैनर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर.

सूरज बड़जात्या की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन्स ने हमेशा ऐसी फिल्में दी हैं जो परिवार, रिश्तों और भावनाओं की खूबसूरती को पर्दे पर उतारती हैं. ‘हम आपके हैं कौन’, ‘विवाह’ और ‘हम साथ साथ हैं’ जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई. आइए नजर डालते हैं राजश्री की उन 10 फिल्मों पर, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और आज भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई हैं.

लिस्ट में पहले नंबर पर है सलमान खान की सुपरहिट फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान ने डबल रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था. फैमिली ड्रामा से सजी यह मूवी उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी. ndia.com की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में 194.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’, जो साल 1994 में रिलीज हुई थी. सलमान और माधुरी की जोड़ी, यादगार गाने और इमोशनल कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म ने इंडिया में 72.46 करोड़ रुपये की कमाई की थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर सलमान खान, सैफ अली खान और मोनीष बहल की फिल्म हम साथ-साथ हैं. फिल्म ने इंडिया में 39.17 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी.
लिस्ट में चौथे नंबर पर है शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म ‘विवाह’, जो साल 2006 में रिलीज हुई थी.बॉक्स ऑफिस पर ‘विवाह’ ने शानदार प्रदर्शन किया और इंडिया में 31.56 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
लिस्ट में 5वें नंबर पर है साल 2022 में आई फिल्म 'ऊंचाई'. फिल्म ने इंडिया में 28.70 करोड़ की कमाई की थी.
लिस्ट में छठे नंबर पर है ऋतिक रोशन और करीना कपूर की फिल्म ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने इंडिया में 17.79 करोड़ रुपये की कमाई की थी और फ्लॉप साबित हुई थी.
लिस्ट में 7वें नंबर पर फिल्म एक विवाह ऐसा भी है. फिल्म ने इंडिया में 1.71 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी.
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2011 में आई फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार है. फिल्म ने इंडिया में 1.54 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी.
लिस्ट में 9वें नंबर पर है फिल्म सम्राट एंड कंपनी, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने इंडिया में 1.54 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी.
लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर साल 2010 में आई फिल्म इसी लाइफ में है. फिल्म ने इंडिया में 1.01 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.
Published at : 08 Nov 2025 02:50 PM (IST)
