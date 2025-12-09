हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिशोर कुमार के भाई अशोक कुमार की टॉप 5 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार की टॉप 5 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

Ashok Kumar Top 5 Films: अशोक कुमार हिन्दी सिनेमा के जाने माने कलाकार थे. आज हम आपको उनकी टॉप 5 फिल्मों के बारें में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 02:18 PM (IST)
Ashok Kumar Top 5 Films: अशोक कुमार हिन्दी सिनेमा के जाने माने कलाकार थे. आज हम आपको उनकी टॉप 5 फिल्मों के बारें में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

हिन्दी सिनेमा के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में बस जाते हैं. अशोक कुमार ऐसे ही एक नाम थे. कल यानी 10 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और इस मौके पर याद करते हैं उनकी कुछ फिल्में जो ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

1/7
किस्मत' (1943) अशोक कुमार की एक बेहद सफल और ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसने उन्हें भारत का पहला सुपर स्टार बनाया. यह फिल्म अपनी कहानी और एंटी-हीरो के किरदार के लिए जानी जाती है, साथ ही इसके गाने 'धीरे-धीरे आ रे बादल' और 'दूर हटो ऐ दुनिया वालों' भी बहुत हिट हुए थे. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
किस्मत' (1943) अशोक कुमार की एक बेहद सफल और ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसने उन्हें भारत का पहला सुपर स्टार बनाया. यह फिल्म अपनी कहानी और एंटी-हीरो के किरदार के लिए जानी जाती है, साथ ही इसके गाने 'धीरे-धीरे आ रे बादल' और 'दूर हटो ऐ दुनिया वालों' भी बहुत हिट हुए थे. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
'अमर प्रेम' (1972) एक क्लासिक फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने आनंद बाबू का किरदार निभाया था.
'अमर प्रेम' (1972) एक क्लासिक फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने आनंद बाबू का किरदार निभाया था.
3/7
यह फिल्म तीन अकेले लोगों (आनंद बाबू, पुष्पा, नंदू) के बीच के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है, जो समाज के बंधनों से परे है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है.
यह फिल्म तीन अकेले लोगों (आनंद बाबू, पुष्पा, नंदू) के बीच के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है, जो समाज के बंधनों से परे है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है.
4/7
एक ही रास्ता 1956 में बनी एक पारिवारिक ड्रामा भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण बीआर चोपड़ा ने किया था. इसमें सुनील दत्त , मीना कुमारी , अशोक कुमार , डेज़ी ईरानी , जीवन और श्रीनाथ मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
एक ही रास्ता 1956 में बनी एक पारिवारिक ड्रामा भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण बीआर चोपड़ा ने किया था. इसमें सुनील दत्त , मीना कुमारी , अशोक कुमार , डेज़ी ईरानी , जीवन और श्रीनाथ मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
5/7
अशोक कुमार की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी', जो 1958 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपने असली भाइयों, किशोर कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया था और मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें वे तीन ऐसे भाइयों के किरदार में थे जो महिलाओं से दूर रहते हैं, लेकिन मधुबाला के आने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
अशोक कुमार की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी', जो 1958 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपने असली भाइयों, किशोर कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया था और मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें वे तीन ऐसे भाइयों के किरदार में थे जो महिलाओं से दूर रहते हैं, लेकिन मधुबाला के आने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
6/7
अशोक कुमार की फिल्म 'गुमराह' (1963) बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक हिंदी फिल्म है, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और माला सिन्हा मुख्य भूमिका में थे
अशोक कुमार की फिल्म 'गुमराह' (1963) बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक हिंदी फिल्म है, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और माला सिन्हा मुख्य भूमिका में थे
7/7
यह फिल्म एक विवाहित महिला (माला सिन्हा) के प्यार और कर्तव्य के बीच फंसे होने की कहानी है. ये फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
यह फिल्म एक विवाहित महिला (माला सिन्हा) के प्यार और कर्तव्य के बीच फंसे होने की कहानी है. ये फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
Published at : 09 Dec 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Ashok Kumar Chalti Ka Naam Gaadi Gumrah Kismet

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Indigo संकट पर लोकसभा में उड्डयन मंत्री Ram Mohan Naidu ने दिया जवाब | Parliament Session
India- America ट्रेड डील को लेकर कल Delhi में बातचीत संभव- सूत्र | Breaking | Donald Trump
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IndiGo का नया संकट, क्या Kingfisher और Jet Airways जैसा होगा हाल ?| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज रणवीर सिंह की धुरंधर? जान लीजिए अपडेट
हेल्थ
Bra Cancer Risk: क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
क्या ब्रा की टाइटनेस और कलर से भी होता है कैंसर का खतरा, इस बात में कितनी हकीकत?
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia alcohol Rules: सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
सऊदी अरब में मुस्लिम शराब पी लें तो कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget