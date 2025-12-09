किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार की टॉप 5 फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

अशोक कुमार की फिल्म 'चलती का नाम गाड़ी', जो 1958 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपने असली भाइयों, किशोर कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया था और मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें वे तीन ऐसे भाइयों के किरदार में थे जो महिलाओं से दूर रहते हैं, लेकिन मधुबाला के आने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.