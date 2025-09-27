एक्सप्लोरर
राहुल देव की गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: संजय दत्त-प्रियंका संग कर चुकी हैं काम, 39 की उम्र में हैं बला की हसीन
Rahul Dev Girlfriend: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के खूंखार विलेन राहुल देव की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो पर्दे पर कई बड़े स्टार्स संग काम कर चुकी हैं.
बॉलीवुड एक्टर राहुल देव ने ‘चैंपियन’ और ‘इंडियन’ समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. एक्टर आज यनि 27 सितंबर को अपना 57वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर हम आपको एक्टर की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो बॉलीवुड की फेमस हीरोइन भी रह चुकी हैं. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 27 Sep 2025 05:47 PM (IST)
Tags :Rahul Dev Bollywood Mugdha Godse
बॉलीवुड
10 Photos
