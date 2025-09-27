हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडराहुल देव की गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: संजय दत्त-प्रियंका संग कर चुकी हैं काम, 39 की उम्र में हैं बला की हसीन

Rahul Dev Girlfriend: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के खूंखार विलेन राहुल देव की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो पर्दे पर कई बड़े स्टार्स संग काम कर चुकी हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Sep 2025 05:47 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर राहुल देव ने ‘चैंपियन’ और ‘इंडियन’ समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. एक्टर आज यनि 27 सितंबर को अपना 57वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर हम आपको एक्टर की खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हैं. जो बॉलीवुड की फेमस हीरोइन भी रह चुकी हैं. नीचे देखिए उनकी खास तस्वीरें....

राहुल देव अपनी पत्नी रीना देव की मौत के बाद एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे संग प्यार में पड़े थे. दोनों लिवइन में रहते हैं.
मुग्धा गोडसे अपने बॉयफ्रेंड राहुल देव से 18 साल छोटी हैं. दोनों 12 साल से एकसाथ हैं. अक्सर ये दोनों सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करते हैं.
मुग्धा गोडसे अब 39 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी एक्ट्रेस बेहद फिट और बला की हसीन दिखती हैं.
मुग्धा काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो मॉडलिंग की दुनिया में काफी एक्टिव हैं. अक्सर एक्ट्रेस राहुल देव के साथ भी रैंप पर वॉक करती नजर आती हैं.
मुग्धा ने साल 2002 में ग्लैडरैग्स मेगा मॉडल हंट जीतकर ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रखा था. शुरुआत मॉडलिंग से हुई. इसके बाद वो साल 2004 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया और सेमीफाइनलिस्ट रही.
फिर मुग्धा ने प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत की फिल्म ‘फैशन’ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.
'फैशन' एक्ट्रेस 'जेल, 'ऑल द बेस्ट: फन बिगिन्स', और 'हीरोइन' 'शर्माजी की लग गई' और 'फौजी कॉलिंग' जैसी फिल्मों में नजर आई.
फिल्मों के अलावा मुग्धा अपने बॉयफ्रेंड राहुल देव संग कुछ रिएलिटी शोज में भी काम कर चुकी हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को भी काफी पसंद है.
Published at : 27 Sep 2025 05:47 PM (IST)
