कब आएगा IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट, 28 दिसंबर को होगा मेंस

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) अपनी IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट इसी हफ्ते जल्द जारी कर सकता है, जिसका अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था. ऐसा इसलिए क्योंकि IBPS RRB PO मेन्स 2025 की परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी. इसमें वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास की हो.

जिन उम्मीदवारों ने 22 और 23 नवंबर को आयोजित IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, वे रिजल्ट जारी होने पर IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे.

IBPS RRB PO 2025 भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

IBPS RRB PO 2025 की प्रारंभिक परीक्षा Officer Scale-I (Assistant Manager) पद के लिए आयोजित की गई थी. इस भर्ती के तहत लगभग 3928 रिक्त पदों को भरा जाना है. ये पद देश के अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए निकाले गए थे. इस पद की प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को कराई गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा यानी मेन्स परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को यह साफ समझना जरूरी है कि 3928 पद केवल PO यानी Officer Scale-I के लिए थे. वहीं IBPS RRB भर्ती 2025 में Office Assistant और अन्य स्केल के पदों को मिलाकर कुल रिक्तियां करीब 13 हजार से ज्यादा थीं.

IBPS RRB PO 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक करें?

IBPS RRB PO 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें.

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे CRP RRBs विकल्प पर क्लिक करें.

अब CRP RRBs-XIV Officer Scale-I से जुड़ा रिजल्ट लिंक खोजें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जिसमें प्रीलिम्स रिजल्ट देखने का विकल्प होगा.

एक नया लॉगिन पेज खुलेगा.

यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें.

अब पासवर्ड या जन्म तिथि DD-MM-YYYY फॉर्मेट में भरें.

स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड सही से दर्ज करें.

अब Login या Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट का प्रिंटआउट या PDF कॉपी भविष्य के लिए सेव कर लें.

IBPS RRB PO 2025 में अनुमानित अंक कैसे निकालें?

IBPS RRB PO 2025 में अपने अनुमानित अंक जानने के लिए उम्मीदवार उत्तर कुंजी की मदद ले सकते हैं.

सबसे पहले अपनी उत्तर कुंजी को प्रश्न पत्र से मिलान करें.

अब जितने सवाल सही किए हैं, उनकी कुल गिनती करें.

हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है.

इसके बाद देखें कि कितने प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं.

हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाते हैं.

गलत उत्तरों की संख्या को 0.25 से गुणा करें.

अब सही उत्तरों से मिले कुल अंकों में से गलत उत्तरों के कारण कटे अंक घटा दें.

जो अंतिम अंक बचते हैं, वही आपके संभावित या अनुमानित स्कोर होते हैं.

