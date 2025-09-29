प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम

प्रियंका चोपड़ा ने सितंबर महीने से जुड़ी कई फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में प्रियंका अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी संग नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 06:40 AM (IST)
प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सिंतबर महीने में बिताए खास पलों को शेयर किया है.

फोटोज में प्रियंका एक्ट्रेस दीया मिर्जा के साथ नजर आईं. दीया के साथ उन्होंने पोज दिए. दोनों खुश नजर आईं.
इसके अलावा ईशान खट्टर भी प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए. प्रियंका और ईशान ने मस्तीभरे पोज दिए. इस दौरान मालती मैरी भी उनके साथ थी.
फोटोज के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा- सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में उन लोगों के साथ पल बिताए जिनसे मैं प्यार करती हूं. मैजिकल था.
एक फोटो में प्रियंका की बेटी मालती मैरी डांस करती दिख रही हैं. इस फोटो में मालती बहुत क्यूट लग रही हैं.
वहीं इसके अलावा इस तस्वीर में मालती मैरी अपने पापा और ताऊ के साथ नजर आ रही हैं. ये फैमिली फोटो पिक्चर परफेक्ट है.
प्रियंका अक्सर अपने काम पर भी मालती को लेकर जाती हैं. वो मालती के साथ समय बिताने का मौका नहीं गंवाती हैं.
इस फोटो में निक प्रियंका को माथे पर किस करते नजर आ रहे हैं. दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं. वहीं कुछ फोटोज में मालती पेड़ से फल तोड़ती भी नजर आ रही हैं.
Published at : 29 Sep 2025 06:40 AM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra Maltie

Photo Gallery

