एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा ने सितंबर महीने से जुड़ी कई फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में प्रियंका अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी संग नजर आ रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सिंतबर महीने में बिताए खास पलों को शेयर किया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Sep 2025 06:40 AM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra Maltie
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
बॉलीवुड
10 Photos
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
उदिता गोस्वामी की खूबसूरती के सामने सब फेल, देखें मोहित सूरी की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
काजोल ने धूमधाम से किया दुर्गा मां का स्वागत, भव्य आयोजन में नजर आईं रानी मुखर्जी और पूरा परिवार
बॉलीवुड
7 Photos
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
दिल्ली NCR
पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत ने जीता एशिया कप, सियासी संदेश देने से नहीं चूके अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion