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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए मची होड़, मेकर्स कर रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील!

शाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए मची होड़, मेकर्स कर रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील!

King: शाहरुख खान स्टारर अपकमिंग फिल्म 'किंग' साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हैं. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके म्यूजिक राइट्स के लिए तगड़ी डील पर बात चल रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:04 AM (IST)
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शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है. किंग खान के देश ही नहीं दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं जो एक्टर की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. साल 2023 में 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद सुपरस्टार इस क्रिसमस पर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. 'किंग' को लेकर पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है. वहीं अब इसके म्यूजिक राइट्स को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए रिकॉर्ड तोड़ डील
दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान फिल्म 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए एक रिकॉर्ड-तोड़ डील पर बातचीत कर रहे हैं रिपोर्ट के मुकाबिक एक सूत्र ने बताया, "सचिन-जिगर के जुड़ने से, 'किंग' का म्यूजिक इस साल की सबसे हॉट प्रॉपर्टीज में से एक बन गया है. सोनी, सारेगामा और टी-सीरीज इसके म्यूजिक राइट्स पाने के लिए बड़ी बोलियां लगा रहे हैं. इनमें से एक कंपनी लगभग 50 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ सबसे आगे है."

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'किंग' ने 'रामयाण' को भी पछाड़ा? 
'रामायण' और 'धुरंधर 2' के बाद यह मॉडर्न समय की तीसरी सबसे बड़ी म्यूजिक डील होगी. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, "किंग' नॉन-थियेट्रिकल बिजनेस में रिकॉर्ड बना रही है. ये हिंदी में ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक को पक्का करने के करीब है. गौरतलब है कि 'रामायण' के दोनों पार्ट्स के लिए कुल 75 करोड़ रुपये की डील है, जबकि 'किंग' सिर्फ़ एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये की डील पक्की करने वाली है. "

'किंग' के बारे में
बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी 'किंग' क्रिसमस 2026 के वीकेंड पर बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है, इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, बस 15 दिन का काम बाकी है. पोस्ट-प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम भी जोर-शोर से चल रहा है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो  'किंग' में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण सहित कई कलाकार अहम रोल  में नजर आएंगे.

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Published at : 01 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
King शाहरुख खान #king
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