रश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, डॉक्टरों ने दी है रेस्ट की सलाह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, अब इसने हफ्ते काम नहीं कर पाएंगी एक्ट्रेस

रश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, अब इसने हफ्ते काम नहीं कर पाएंगी एक्ट्रेस

रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें छह हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते उनकी फिल्मों की शूटिंग कुछ समय के लिए रुक सकती है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. न्यूज18 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी आने वाली फिल्मों 'रणबाली' और 'मायसा' की शूटिंग के दौरान रश्मिका के हिप में चोट लग गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उनका टेंडन डिटैच हो गया, जिसके बाद क्रू उन्हें अस्पताल लेकर गया. हालांकि, एक्ट्रेस या उनकी टीम की ओर से अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है.

डॉक्टरों ने रश्मिका मंदाना को दी आराम करने की सलाह
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने रश्मिका को छह हफ्ते तक पूरी तरह आराम और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है. ऐसे में उन्हें कुछ समय के लिए शूटिंग से ब्रेक लेना पड़ सकता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की चोट आमतौर पर प्रोफेशनल एथलीट्स में देखने को मिलती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान कलाकारों को कितना शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है. 

रश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, अब इसने हफ्ते काम नहीं कर पाएंगी एक्ट्रेस

पिछली बार 'कॉकटेल 2' में दिखीं रश्मिका मंदाना
वर्क फ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना हाल ही में फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन भी लीड रोल में थे. ये फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

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ये हैं रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्में
रश्मिका जल्द ही विजय देवरकोंडा के साथ पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' में दिखाई देंगी. ये फिल्म 1800 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें विजय एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम किरदार में हैं. ये 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. शादी के बाद रश्मिका और विजय पहली बार 'रणबाली' में साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. 

 
 
 
 
 
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रश्मिका मंदाना को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, अब इसने हफ्ते काम नहीं कर पाएंगी एक्ट्रेस

'मायसा' का इंतजार कर रहे फैंस
इसके अलावा रश्मिका के पास एक्शन ड्रामा फिल्म 'मायसा' भी है. इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले कर रहे हैं. गुरु सोमसुंदरम और ईश्वरी राव जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं. इस फिल्म में रश्मिका एक गोंड आदिवासी महिला की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म इसी साल के अंत तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इसके अलावा रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्मों में 'एनिमल पार्क', 'AA22xA6' और 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' भी शामिल हैं.

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Published at : 01 Aug 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
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