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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाFriday Box Office: फ्राइडे को 'स्पाइडर मैन' ने काटा बवाल, 'द ओडिसी'-'धमाल 4 ने पलटी बाजी, पीछे रह गई 'जना नायकन'

Friday Box Office: फ्राइडे को 'स्पाइडर मैन' ने काटा बवाल, 'द ओडिसी'-'धमाल 4 ने पलटी बाजी, पीछे रह गई 'जना नायकन'

Friday Box Office Collection 31 July: फ्राइडे को बॉक्स ऑफसि पर एक बार फिर स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने बाजी मारी. वहीं द ओडिसी से धमाल 4 तक की कमाई में तेजी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड से लेकर साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्में मौजूद हैं. यानी दर्शकों के पास चुनने के लिए बहुत ऑप्शन हैं. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्मों की भीड़ के बीच हॉलीवुड की नई रिलीज ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने बॉक्स ऑफिस आते ही कब्जा कर लिया है. गुरुवार को तो इस फिल्म की रिलीज के बाद द ओडिसी से धमाल 4 तक की कमाई को बड़ा झटका लगा था. जानते हैं शुक्रवार को न फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी है?

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 60.60 करोड़ की कमाई की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 49.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों का कलेक्शन 109.95 करोड़ रुपये हो गया है.


Friday Box Office: फ्राइडे को 'स्पाइडर मैन' ने काटा बवाल, 'द ओडिसी'-'धमाल 4 ने पलटी बाजी, पीछे रह गई 'जना नायकन

जना नायकन की दूसरे फ्राइडे कितनी कमाई की है
थलपति विजय की फिल्म जना नायकन ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इसने पहले हफ्ते में 153.55 करोड़ की कमाई की है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जना नायकन ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 3.55 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 9 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 157.10 करोड़ रुपये हो गई है.


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ये भी पढ़ें:-'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

द ओडिसी’ ने दूसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार किया है. इसने पहले हफ्ते में 90.30 करोड़ की कमाई की थी. हालांकि दूसरे गुरुवार को इसे स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे से मुकाबला करना पड़ा था और इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई थी. इसने दूसरे गुरुवार यानी 14वें दिन 2.75 करोड़ कमाए. जिसके बाद इसके दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 44.95 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द ओडिसी’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 3.15 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 15 दिनों की कुल कमाई अब 138.40 करोड़ रुपये हो गई है.


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धमाल 4 ने चौथे फ्राइडे कितनी की कमाई
धमाल 4 ने सिनेमाघरों में तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं. वहीं तीसरे गुरुवार को इसकी कमाई में मंदी देखी गई थी और इसने लाखों में कमाई की थी. इसका कलेक्शन 90 लाख रुपये रहा था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के चौथे फ्राइडे यानी 22वें दिन कमाई में थोड़ी तेजी दिखाते हुए 1 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 22 दिनों की कुल नेट कमाई अब 156.90 करोड़ रुपये हो गई है.


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  ये भी पढ़ें:-अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत

Published at : 01 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Jana Nayagan Dhamaal 4 Friday Box Office Collection The Odyssey Spider Man Brand New Day
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