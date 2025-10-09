एक्सप्लोरर
न्यासा देवगन की 10 खबूसूरत तस्वीरें, अजय देवगन की बेटी का ग्लैमर देख जाह्नवी-खुशी को भूल जाएंगे
Nysa Devgan Glamorous Pics: अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी स्टाइलिश तस्वीरें देखकर फैंस उन्हें स्टाइल आइकन कह रहे है
अजय देवगन और काजोल की लाडली बेटी न्यासा देवगन अपनी दिलकश अदाओं और स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर ट्रेंड बन जाती है, जहां उनका मॉडर्न और कॉन्फिडेंट अंदाज खूब पसंद किया जाता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Tags :Ajay Devgn Nysa Devgan Kajol Devgn
न्यासा की 10 खबूसूरत तस्वीरें, अजय देवगन की बेटी का ग्लैमर देख जाह्नवी-खुशी को भूल जाएंगे
