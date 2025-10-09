हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यासा देवगन की 10 खबूसूरत तस्वीरें, अजय देवगन की बेटी का ग्लैमर देख जाह्नवी-खुशी को भूल जाएंगे

न्यासा देवगन की 10 खबूसूरत तस्वीरें, अजय देवगन की बेटी का ग्लैमर देख जाह्नवी-खुशी को भूल जाएंगे

Nysa Devgan Glamorous Pics: अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी स्टाइलिश तस्वीरें देखकर फैंस उन्हें स्टाइल आइकन कह रहे है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Nysa Devgan Glamorous Pics: अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी स्टाइलिश तस्वीरें देखकर फैंस उन्हें स्टाइल आइकन कह रहे है

अजय देवगन और काजोल की लाडली बेटी न्यासा देवगन अपनी दिलकश अदाओं और स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर ट्रेंड बन जाती है, जहां उनका मॉडर्न और कॉन्फिडेंट अंदाज खूब पसंद किया जाता है.

1/10
अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन इन दिनों सोशल मीडिया की सेंसेशन बन चुकी हैं. अपनी ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज के कारण वो हमेशा चर्चा में रहती हैं.
अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन इन दिनों सोशल मीडिया की सेंसेशन बन चुकी हैं. अपनी ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज के कारण वो हमेशा चर्चा में रहती हैं.
2/10
जहां उनके पापा अजय देवगन अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं मां काजोल अपनी नैचुरल ब्यूटी और टैलेंट के लिए फेमस हैं. दोनों के गुणों को मिला-जुला असर न्यासा में साफ दिखाई देता है.
जहां उनके पापा अजय देवगन अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं मां काजोल अपनी नैचुरल ब्यूटी और टैलेंट के लिए फेमस हैं. दोनों के गुणों को मिला-जुला असर न्यासा में साफ दिखाई देता है.
3/10
न्यासा देवगन का जन्म 20 अप्रैल 2003 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और फिर सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी.
न्यासा देवगन का जन्म 20 अप्रैल 2003 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और फिर सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में पढ़ाई जारी रखी.
4/10
सोशल मीडिया पर न्यासा की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, हर स्टाइल में वो बेहद खूबसूरत लगती हैं.
सोशल मीडिया पर न्यासा की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, हर स्टाइल में वो बेहद खूबसूरत लगती हैं.
5/10
उनके ग्लैमरस फोटोशूट और पार्टी लुक्स देखकर फैंस उन्हें नेक्स्ट जनरेशन फैशन आइकॉन कहते हैं.
उनके ग्लैमरस फोटोशूट और पार्टी लुक्स देखकर फैंस उन्हें नेक्स्ट जनरेशन फैशन आइकॉन कहते हैं.
6/10
कई बार उन्हें बॉलीवुड पार्टियों में भी देखा गया है, जहां उनकी प्रेजेंस सभी का ध्यान खींच लेती है.
कई बार उन्हें बॉलीवुड पार्टियों में भी देखा गया है, जहां उनकी प्रेजेंस सभी का ध्यान खींच लेती है.
7/10
न्यासा देवगन का कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर लोग कहने लगे कि वो अपने माता-पिता से कम नहीं हैं.
न्यासा देवगन का कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर लोग कहने लगे कि वो अपने माता-पिता से कम नहीं हैं.
8/10
फैंस का कहना है कि न्यासा में बॉलीवुड की कई पॉपुलर स्टारकिड्स जैसे जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर से ज्यादा ग्लैमर है. हाल ही में निया दुर्गा पूजा पंडाल में भी दिखी थी जहां उन्होंने खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया हुआ था
फैंस का कहना है कि न्यासा में बॉलीवुड की कई पॉपुलर स्टारकिड्स जैसे जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर से ज्यादा ग्लैमर है. हाल ही में निया दुर्गा पूजा पंडाल में भी दिखी थी जहां उन्होंने खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया हुआ था
9/10
हालांकि अभी तक उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं की है, लेकिन उनके लुक्स और पॉपुलैरिटी देखकर लगता है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं.
हालांकि अभी तक उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं की है, लेकिन उनके लुक्स और पॉपुलैरिटी देखकर लगता है कि वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं.
10/10
काजोल और अजय देवगन भी कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि न्यासा फिल्मों में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हैं.
काजोल और अजय देवगन भी कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि न्यासा फिल्मों में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Embed widget