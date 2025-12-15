महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे

महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा कि आज (15 दिसंबर) से 29 महानगरपालिका में आचार संहिता लागू हो रही है. लोकल बॉडीज़ के चुनाव 31 जनवरी से पहले कराने का प्लान है. बीएमसी सहित सभी 29 नगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. 16 जनवरी को नतीजे आएंगे. 10 हजार 111 मतदान केंद्र होंगे. 1 जुलाई 2025 की लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे.

बीएमसी चुनाव को लेकर उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन कर सकते हैं. उम्मीदवारी वापसी 2 जनवरी 2026 तक ले सकते हैं. चुनाव चिन्ह 3 जनवरी 2026 तक बांट सकते हैं.

BMC चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की गतिविधियां तेज

महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव को बेहद ही अहम माना जाता रहा है. चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की सियासी गतिविधियां और तेज हो गई हैं. सभी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में और तेजी से जुट गए हैं.