उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कमबैक के लिए तैयार
Urmila Matondkar: उर्मिला मातोंडकर ने साफ किया कि उन्होंने बॉलीवुड कभी छोड़ा नहीं. अब वे कमबैक के लिए तैयार हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी जल्द नजर आएंगी.
बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में खुलासा किया कि लोगों का यह परसेप्शन कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है जो कि गलत है. उन्होंने बताया कि वे हमेशा से सेलेक्टिव रोल्स चुनती रही हैं और अब अपने कमबैक के लिए तैयार हैं.
Published at : 21 Dec 2025 02:48 PM (IST)
