भक्ति में लीन हुईं एली अवराम, खुद को बताती हैं कृष्ण का भक्त, घंटों करती हैं पूजा
Elli Avrram: एक्ट्रेस एली अवराम इंडिया आकर इन दिनों स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ गई है. एक्ट्रेस मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करती है. और वो खुद को कृष्ण का भक्त बताती है.
एक्ट्रेस एली अवराम इंडिया आकर भक्ति में लीन हो गई हैं. वो अक्सर मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाया करती हैं. एक्ट्रेस खुद को कृष्ण भक्त बताती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 02:46 PM (IST)
