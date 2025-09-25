हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Day 5: हरे रंग के कपड़े पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया

Navratri Day 5: हरे रंग के कपड़े पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया

Navratri Day 5: अगर आप नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस ढूंढ रही हैं. तो एक बार फिर हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेसेस के ग्रीन आउटफिट लुक लाए हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Sep 2025 08:24 PM (IST)
Navratri Day 5: अगर आप नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस ढूंढ रही हैं. तो एक बार फिर हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेसेस के ग्रीन आउटफिट लुक लाए हैं.

इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. कल इस पूजा का पांचवां दिन हैं. इस दिन पर मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है. जिनका फेवरेट कलर ग्रीन बताया जाता है.

1/8
सारा अली खान का ट्रेडिशनल अवतार फैंस को खूब भाता है. ऐसे में ये एक्ट्रेस की तरह ये ग्रीन कॉटन शरारा सूट ट्राई कर सकते हैं. जो काफी कंफर्टेबल भी रहेगा.
सारा अली खान का ट्रेडिशनल अवतार फैंस को खूब भाता है. ऐसे में ये एक्ट्रेस की तरह ये ग्रीन कॉटन शरारा सूट ट्राई कर सकते हैं. जो काफी कंफर्टेबल भी रहेगा.
2/8
करिश्मा कपूर का ये ग्रीन जरी वर्क वाला अनारकली सूट भी आप नवरात्रि पूजा में पहन सकती हैं.
करिश्मा कपूर का ये ग्रीन जरी वर्क वाला अनारकली सूट भी आप नवरात्रि पूजा में पहन सकती हैं.
3/8
अगर आप ससुराल में नवरात्रि की पूजा कर रही हैं. तो अदिति राव हैदरी की तरह ये खूबसूरत साड़ी भी पूजा में पहन सकती हैं.
अगर आप ससुराल में नवरात्रि की पूजा कर रही हैं. तो अदिति राव हैदरी की तरह ये खूबसूरत साड़ी भी पूजा में पहन सकती हैं.
4/8
नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप हल्की साड़ी सर्च कर रही हैं. जाह्नवी कपूर की इस फ्लोरल साड़ी के साथ भी जा सकती हैं.
नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप हल्की साड़ी सर्च कर रही हैं. जाह्नवी कपूर की इस फ्लोरल साड़ी के साथ भी जा सकती हैं.
5/8
माधुरी दीक्षित का ये फ्लोरलेंथ ग्रीन सूट भी आप पांचवें दिन की नवरात्रि पूजा के लिए ट्राई कर सकती हैं. जो आपको स्टाइलिश लुक देगा.
माधुरी दीक्षित का ये फ्लोरलेंथ ग्रीन सूट भी आप पांचवें दिन की नवरात्रि पूजा के लिए ट्राई कर सकती हैं. जो आपको स्टाइलिश लुक देगा.
6/8
रश्मिका मंदाना की ये प्लेन ग्रीन साड़ी भी नवरात्रि के लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इसे एक्ट्रेस की तरह डिजाइनर ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं.
रश्मिका मंदाना की ये प्लेन ग्रीन साड़ी भी नवरात्रि के लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इसे एक्ट्रेस की तरह डिजाइनर ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं.
7/8
रश्मिका की ये गोल्डन वर्क वाली ग्रीन साड़ी भी काफी एलीगेंट लुक देगी. आप इसे पहनकर पूजा करेंगी मां स्कंदमाता भी खूब खुश होंगी.
रश्मिका की ये गोल्डन वर्क वाली ग्रीन साड़ी भी काफी एलीगेंट लुक देगी. आप इसे पहनकर पूजा करेंगी मां स्कंदमाता भी खूब खुश होंगी.
8/8
कियारा आडवाणी की तरह आप नवरात्रि के पांचवें दिन लाइट ग्रीन कलर की साड़ी के साथ भी जा सकती हैं.
कियारा आडवाणी की तरह आप नवरात्रि के पांचवें दिन लाइट ग्रीन कलर की साड़ी के साथ भी जा सकती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 08:24 PM (IST)
Madhuri Dixit Sara Ali Khan Navratri 2025

Embed widget