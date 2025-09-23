हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri day 3: पूजा में ब्लू कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर करना है माता रानी को खुश, तो यहां से लें आइडिया

Navratri day 3: पूजा में ब्लू कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर करना है माता रानी को खुश, तो यहां से लें आइडिया

Navratri day 3: नवरात्रि के नौ दिनों में नौ अलग रंग पहनकर मां की पूजा होती है. तीसरे दिन के लिए ब्लू कलर है. तो चलिए देखते हैं इस कलर में एक्ट्रेसेस की खास तस्वीरें. जिनका स्टाइल आप कॉपी कर सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)
Navratri day 3: नवरात्रि के नौ दिनों में नौ अलग रंग पहनकर मां की पूजा होती है. तीसरे दिन के लिए ब्लू कलर है. तो चलिए देखते हैं इस कलर में एक्ट्रेसेस की खास तस्वीरें. जिनका स्टाइल आप कॉपी कर सकती हैं.

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. उनका पसंदीदा कलर ब्लू है. अगर आप नीला रंग पहनकर मां की पूजा करते हैं तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ एक्ट्रेस की फोटो दिखा रहे हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.

1/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की तरह ऐसा ब्लू अनारकली सूट नवरात्रि पूजा के लिए आप ट्राई कर सकती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की तरह ऐसा ब्लू अनारकली सूट नवरात्रि पूजा के लिए आप ट्राई कर सकती हैं.
2/7
अगर आप पूजा में साड़ी पहनना चाहती हैं. तो सुहाना खान की तरह बॉर्डर वर्क वाली साड़ी एक अच्छा ऑप्शन है.
अगर आप पूजा में साड़ी पहनना चाहती हैं. तो सुहाना खान की तरह बॉर्डर वर्क वाली साड़ी एक अच्छा ऑप्शन है.
3/7
अनन्या पांडे का ये अनारकली ब्लू सूट भी आप नवरात्रि पूजा के लिए पहन सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी अपना लुक बन और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट कर सकती हैं.
अनन्या पांडे का ये अनारकली ब्लू सूट भी आप नवरात्रि पूजा के लिए पहन सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी अपना लुक बन और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट कर सकती हैं.
4/7
नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप लाइट साड़ी ढूंढ रही हैं. तो कैटरीना कैफ की ये साड़ी भी एकदम परफेक्ट है. जो आपको स्टाइलिश लुक भी देगी.
नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप लाइट साड़ी ढूंढ रही हैं. तो कैटरीना कैफ की ये साड़ी भी एकदम परफेक्ट है. जो आपको स्टाइलिश लुक भी देगी.
5/7
अगर आप नई दुल्हन हैं तो तमन्ना भाटिया की तरह जरी वर्क वाली नेट साड़ी नवरात्रि पूजा में पहन सकती हैं. इसपर आप भी एक्ट्रेस की तरह गोल्ड ज्वेलरी पहनकर लुक खूबसूरत बना सकती हैं.
नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप लाइट साड़ी ढूंढ रही हैं. तो कैटरीना कैफ की ये साड़ी भी एकदम परफेक्ट है. जो आपको स्टाइलिश लुक भी देगी. अगर आप नई दुल्हन हैं तो तमन्ना भाटिया की तरह जरी वर्क वाली नेट साड़ी नवरात्रि पूजा में पहन सकती हैं. इसपर आप भी एक्ट्रेस की तरह गोल्ड ज्वेलरी पहनकर लुक खूबसूरत बना सकती हैं.
6/7
प्रियंका चोपड़ा का ये ब्लू फ्लोरल सूट भी नवरात्रि पूजा के लिए बेस्ट रहेगा. ये भी आप तीसरे दिन के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा का ये ब्लू फ्लोरल सूट भी नवरात्रि पूजा के लिए बेस्ट रहेगा. ये भी आप तीसरे दिन के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं.
7/7
परिणीति चोपड़ा की डबल शेड वाली ब्लू साड़ी पहनकर अगर आप पूजा करेंगी. तो ससुराल और फैमिली के साथ माता रानी भी खुश हो जाएंगी.
परिणीति चोपड़ा की डबल शेड वाली ब्लू साड़ी पहनकर अगर आप पूजा करेंगी. तो ससुराल और फैमिली के साथ माता रानी भी खुश हो जाएंगी.
Published at : 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)
Katrina Kaif PARINEETI CHOPRA Navratri 2025

Photo Gallery

