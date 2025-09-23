एक्सप्लोरर
Navratri day 3: पूजा में ब्लू कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर करना है माता रानी को खुश, तो यहां से लें आइडिया
Navratri day 3: नवरात्रि के नौ दिनों में नौ अलग रंग पहनकर मां की पूजा होती है. तीसरे दिन के लिए ब्लू कलर है. तो चलिए देखते हैं इस कलर में एक्ट्रेसेस की खास तस्वीरें. जिनका स्टाइल आप कॉपी कर सकती हैं.
शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. उनका पसंदीदा कलर ब्लू है. अगर आप नीला रंग पहनकर मां की पूजा करते हैं तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ एक्ट्रेस की फोटो दिखा रहे हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)
