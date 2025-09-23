नवरात्रि पूजा के लिए अगर आप लाइट साड़ी ढूंढ रही हैं. तो कैटरीना कैफ की ये साड़ी भी एकदम परफेक्ट है. जो आपको स्टाइलिश लुक भी देगी. अगर आप नई दुल्हन हैं तो तमन्ना भाटिया की तरह जरी वर्क वाली नेट साड़ी नवरात्रि पूजा में पहन सकती हैं. इसपर आप भी एक्ट्रेस की तरह गोल्ड ज्वेलरी पहनकर लुक खूबसूरत बना सकती हैं.