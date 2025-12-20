हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mouni Roy Pics: मुंबई एयरपोर्ट पर रोज सितारे स्पॉट होते ही रहते हैं. शनिवार की सुबह मौनी रॉय एयरपोर्ट पर नजर आईं. इस दौरान एक्ट्रेस काफी स्टनिंग अंदाज में दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 01:54 PM (IST)
टीवी पर खूब पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद मौनी रॉय ने बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया और वे ओटीटी पर भी छाई रहती हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस अपन स्टाइल स्टेटमेंट से भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. उनके हर लुक को फैंस बेहद पसंद करते हैं. फिलहाल एक्ट्रेस की ऑल ब्लैक लुक की तस्वीरों ने फैंस को दीवाना बना दिया है.

मौन रॉय शनिवार को एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं.
मौनी ने ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक शर्ट और उसके साथ ब्लैक ही जैकेट पहनी थी.
Published at : 20 Dec 2025 01:54 PM (IST)
Mouni Roy

बॉलीवुड फोटो गैलरी

