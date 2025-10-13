हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी हर साल काफी चर्चा में रहती है. इस पाटी में बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स नजर आते हैं. इस बार भी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 07:17 AM (IST)
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी हर साल काफी चर्चा में रहती है. इस पाटी में बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स नजर आते हैं. इस बार भी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई.

इस बार पार्टी में करीना कपूर से लेकर नीता अंबानी तक सभी हिस्सा बने. पार्टी में एंट्री से पहले सभी ने पैपराजी को पोज दिए.

1/7
पार्टी में नीता अंबानी अपनी छोटी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचीं.
पार्टी में नीता अंबानी अपनी छोटी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचीं.
2/7
राधिका अपनी सास का हाथ थामे पार्टी में पहुंचीं. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.
राधिका अपनी सास का हाथ थामे पार्टी में पहुंचीं. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.
3/7
इस पार्टी के लिए राधिका ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी वियर की और साथ में नेकलेस और ईयररिंग्स भी मैच किए.
इस पार्टी के लिए राधिका ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी वियर की और साथ में नेकलेस और ईयररिंग्स भी मैच किए.
4/7
उन्होंने हाथ में एक छोटा सा पर्स भी लिया हुआ था. साइड पार्टेड हेयरस्टाइल और मुस्कान उनके लुक को निखार रही थी.
उन्होंने हाथ में एक छोटा सा पर्स भी लिया हुआ था. साइड पार्टेड हेयरस्टाइल और मुस्कान उनके लुक को निखार रही थी.
5/7
वहीं नीता की बात करें तो उन्होंने शिमरी साड़ी कैरी की थी. इस साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया.
वहीं नीता की बात करें तो उन्होंने शिमरी साड़ी कैरी की थी. इस साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया.
6/7
नीता ने इस लुक के साथ सिर्फ ईयररिंग्स पहने थे. साथ ही हेयरबन बनाया और लाइट मेकअप किया.
नीता ने इस लुक के साथ सिर्फ ईयररिंग्स पहने थे. साथ ही हेयरबन बनाया और लाइट मेकअप किया.
7/7
पूरे लुक में नीता अंबानी बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. उन्होंने हाथ में एक छोटा सा पर्स भी कैरी किया था.
पूरे लुक में नीता अंबानी बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. उन्होंने हाथ में एक छोटा सा पर्स भी कैरी किया था.
Published at : 13 Oct 2025 07:17 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani Manish Malhotra Radhika Merchant

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल भी सज-धज कर पहुंची, करीना कपूर ने लूट ली महफिल
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Himachal Temple Fire: शिमला में करोड़ों का नाग मंदिर जलकर राख, अप्रैल में होनी थी प्राण प्रतिष्ठा
Texas Crash: अमेरिका में जलता 'आग का गोला' बना प्लेन, पार्किंग में खड़े ट्रकों पर गिरा
UP ENCOUNTER: लखनऊ में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, Agra-Lucknow एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़
Karnataka RSS Row: कर्नाटक में RSS पर लगेगा 'बैन'? सिद्धारमैया सरकार में उठी बड़ी मांग!
Bengal Stampede: वर्धमान स्टेशन पर अफरातफरी! ओवरब्रिज पर भगदड़ से कई यात्री घायल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
‘मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया’, दुर्गापुर गैंगरेप पर टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी ने दी सफाई
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल भी सज-धज कर पहुंची, करीना कपूर ने लूट ली महफिल
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
दादाजी में घुसी सलमान की आत्मा! तेरे नैना गाने पर पोती संग जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
दादाजी में घुसी सलमान की आत्मा! तेरे नैना गाने पर पोती संग जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget