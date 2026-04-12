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मिरर सेल्फी में मलाइका अरोड़ा ने दिखाया एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अंदाज, कैप्शन ने खींचा हर किसी का ध्यान
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ मिरर सेल्फी शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही है. लेटेस्ट तस्वीरों में मलाइका का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस और सिजलिंग लुक देखने को मिल रहा है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:24 AM (IST)
Tags :MALAIKA ARORA
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मलाइका अरोड़ा ने मिरर सेल्फी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, कैप्शन ने खींचा हर किसी का ध्यान
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प्रेम कुमारJournalist
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