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6 सालों बाद सनी कौशल और शरवरी के रिश्ते में आई दरार? सामने आई बड़ी वजह
Sharvari Wagh Relationship: 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में मिल रही तारीफों के बीच शरवरी वाघ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. बताया जा रहा है कि सनी कौशल के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया हैं.
शरवरी वाघ का रिलेशनशिप
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Published at : 19 Jun 2026 06:17 AM (IST)
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