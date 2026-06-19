6 सालों बाद सनी कौशल और शरवरी के रिश्ते में आई दरार? सामने आई बड़ी वजह

साल 2020 से शरवरी का नाम एक्टर सनी कौशल के साथ जोड़ा जा रहा था कि दोनों रिश्ते में हैं. हालांकि सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो गया हैं.