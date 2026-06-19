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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड6 सालों बाद सनी कौशल और शरवरी के रिश्ते में आई दरार? सामने आई बड़ी वजह

6 सालों बाद सनी कौशल और शरवरी के रिश्ते में आई दरार? सामने आई बड़ी वजह

Sharvari Wagh Relationship: 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में मिल रही तारीफों के बीच शरवरी वाघ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. बताया जा रहा है कि सनी कौशल के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jun 2026 06:17 AM (IST)
Sharvari Wagh Relationship: 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में मिल रही तारीफों के बीच शरवरी वाघ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. बताया जा रहा है कि सनी कौशल के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया हैं.

शरवरी वाघ का रिलेशनशिप

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साल 2020 से शरवरी का नाम एक्टर सनी कौशल के साथ जोड़ा जा रहा था कि दोनों रिश्ते में हैं. हालांकि सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो गया हैं.
साल 2020 से शरवरी का नाम एक्टर सनी कौशल के साथ जोड़ा जा रहा था कि दोनों रिश्ते में हैं. हालांकि सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो गया हैं.
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फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरवरी अब अपने करियर में आगे बढ़ रही है और बड़ी फिल्मों में नजर आ रही हैं.
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरवरी अब अपने करियर में आगे बढ़ रही है और बड़ी फिल्मों में नजर आ रही हैं.
Published at : 19 Jun 2026 06:17 AM (IST)
Tags :
Sharvari Wagh Sunny Kaushal Main Vaapas Aaunga

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