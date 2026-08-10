हिंदी बेल्ट में यश की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनेगी 'टॉक्सिक', 'KGF चैप्टर 2' को दे पाएगी मात?

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इस फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में इस मच अवेटेड फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. लेकिन क्या यश अपनी इस फिल्म से हिंदी बेल्ट में तहलका मचा पाएंगे? क्या ये उनकी हिंदी वर्जन में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना पाएगी? चलिए यहां जानते हैं.

'टॉक्सिक' हिंदी बेल्ट में कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

'टॉक्सिक के ट्रेलर से दर्शक खूब इम्प्रेस हुए हैं. ऑडियंस को ये बात बहुत पसंद आई है कि यश के साथ फिल्म की फीमेल कास्ट कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया को भी बराबर अहमियत दी गई है. फिलहाल ट्रेलर ने ही फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी है. जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ये हिंदी बेल्ट में भी कमाल कर सकती है.

कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो 'टॉक्सिक' अपने हिंदी वर्जन में आसानी से 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है.





यश की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर केजीएफ फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद से वे काफी पॉपुलर हुए हैं. वहीं बॉलीवुड से कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी खूबसूरत और टैलेंटेट एक्ट्रेस के फिल्म में शामिल होने से बड़ी संख्या में इसे दर्शक मिलने की उम्मीद की जा रही है.

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हिंदी में यश की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करेगी टॉक्सिक?

यश ने यूं तो ज्यादातर कन्नड़ की फिल्में की हैं लेकिन केजीएफ फ्रैंचाइजी के बाद वे देशभर में पॉपुलर हो चुके हैं. हिंदी भाषी इलाकों में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हैं. वहीं 'टॉक्सिक' की बात करें तो ये फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही केजीएफ चैप्टर की ओपनिंग डे की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी.





हालांकि, केजीएफ चैप्टर 2 ने 53.95 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी, क्योंकि सीक्वल होने की वजह से इसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी. अब देखने वाली बात होगी कि 'टॉक्सिक' इस आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं.

यश की फिल्मों की हिंदी वर्जन में कमाई

केजीएफ 2- 53.95 करोड़ रुपये

केजीएफ चैप्टर 1- 2.1 करोड़ रुपये

'टॉक्सिक' के बारे में

'टॉक्सिक' एक गैंगस्टर ड्रामा है और इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इसमें यश ने डबल रोल में प्ले किया है. इसे केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले मिलकर प्रोड्यूस किया गया है. बता दें कि 'टॉक्सिक' 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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