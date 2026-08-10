'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 फिल्में-सीरीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 10th August To 16th August: इस हफ्ते ओटीटी पर एक से एक मच अवेटे फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं . यहां इस वीक की ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट दी गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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अगस्त का दूसरा वीक ओटीटी लवर्स के लिए काफी मजेदार रहने वाला है. दरअस इस वीक तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको पूरे हफ्ते एंटरटेन करेंगे. इनमें कंगना की मेडिकल ड्रामा भारत भाग्य विधाता भी शामिल है. चलिए यहां 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जानते हैं.

भारत भाग्य विधाता
'भारत भाग्य विधाता' एक दमदार मेडिकल ड्रामा है. यह फिल्म कामा एंड एल्ब्लेस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की उस अनकही कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान दरवाज़े बंद करने, मरीजों को छिपाने और लोगों की जान बचाने के लिए मिलकर काम किया था. मनोज तापड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फ़िल्म में कंगना रनौत, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे समेत कई कलाकार शामिल हैं. जिसे 14 अगस्त से जी5 पर देख सकते हैं.


OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

कॉकटेल 2
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफ़िस पर ठीक-ठाक कमाई करने के बाद, 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड से पहले स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.


OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

108 बेस हॉस्पिटल – उरी
एरिका फर्नांडिस और गशमीर महाजनी इस नए शो में नजर आएंगे, जो उरी के एक बेस कैंप में आर्मी डॉक्टरों की लाइफ पर बेस्ड है. इसके एपिसोड जियो हॉटस्टार पर 15 अगस्त से हर शनिवार और रविवार को स्ट्रीम होंगे.

द ट्रेटर्स सीजन 2
करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी कॉम्पिटिशन में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स का एक नया ग्रुप शामिल है. इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है: 'ट्रेटर्स' (गद्दार) और 'इनोसेंट्स' (बेगुनाह). शो में 'ट्रेटर्स' चुपके से अपनी चालें चलते हैं, जबकि 'इनोसेंट्स' उन्हें बेनकाब करने की कोशिश करते हैं. यह भरोसा, धोखे और रणनीति का एक जबरदस्त मुकाबला है. इसे भी 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकेंगे. इस बार शो में मल्लिका शेरावत से लेकर श्वेता तिवारी सहित कई सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे.


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बिग बॉस अग्निपरीक्षा (मलयालम)
मोहनलाल रियलिटी शो 'बिग बॉस मलयालम' के 8वें सीज़न को होस्ट करेंगे. रियलिटी शो शुरू होने से पहले, 15 अगस्त को 'अग्निपरीक्षा' शुरू होगी. इससे आम लोगों को मुख्य शो में जगह बनाने का मौका मिलेगा. इसे जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकेगा.

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बिग बॉस: द कॉमन मैन (तमिल वर्जन)
बिग बॉस के आने वाले तमिल वर्जन में आम लोगों को भी कंटेस्टेंट के तौर पर बुलाया जाएगा. उन्हें सबसे पहले 'बिग बॉस: द कॉमन मैन' में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी. इसे भी 16 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

काट्टालन
'काट्टालन' एक जबरदस्त मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इमसें एंटनी वर्गीज़, सुनील वर्मा, दुशारा विजयन, जगदीश और कबीर दुहन सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 13 अगस्त को स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी. इसे मनोरमामैक्स पर देख सकेंगे.


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रीचर सीजन 4
ली चाइल्ड की बेस्टसेलिंग बुक सीरीज पर बेस्ड एक्शन से भरपूर सीरीज़ 'रीचर' के चौथे सीजन में एलन रिचसन, जैक रीचर के रोल में वापसी कर रहे हैं. इस बार, सेना के पूर्व इन्वेस्टिगेटर जैक रीचर एक अजनबी के साथ सबवे पर हुई एक सिंपल सी मुलाक़ात के बाद एक खतरनाक साजिश में फंस जाते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 12 अगस्त से स्ट्रीम कर सकते हैं.

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वुमन इन ब्लू सीजन 2
स्पेनिश भाषा का मशहूर क्राइम ड्रामा एक नए चैप्टर के साथ लौट रहा है, जिसमें मेक्सिको की पहली पूरी तरह से महिलाओं वाली पुलिस यूनिट की कहानी आगे बढ़ती है. वे 1968 के छात्र नरसंहार से जुड़े कई मुश्किल और खतरनाक मामलों की जांच करती है.इस 12 अगस्त से एप्पल टीवी पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

ए चाइल्ड ऑफ माई ओन
मेक्सिको की यह इमोशनल ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री 'एले' की कहानी है, जो अस्पताल में काम करती है. कई बार मिसकैरेज होने के बाद, समाज के भारी दबाव में आकर वह प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है. इस झूठ को बनाए रखने के चक्कर में वह एक न्यू बॉर्न को किडनैप कर लेती है, जिससे पूरे देश की मीडिया में हलचल मच जाती है. इसे 13 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


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माई ब्रिलियंट करियर
माइल्स फ्रैंकलिन के इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड फिल्म 'माई ब्रिलियंट करियर' सिबिला (फिलिपा नॉर्थईस्ट) की कहानी है. सिबिला 1900 के दशक के ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया की एक बागी युवा महिला है, जो लेखिका बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए समाज की उम्मीदों और शादी को ठुकरा देती हैय  हालांकि, उसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मोड़ तब आता है जब वह अपनी अमीर दादी की एस्टेट में रहने के दौरान हैरी (क्रिस्टोफर चुंग) के प्यार में पड़ जाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त को स्ट्रीम कर सकते हैं.

दिस, दैट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन
'दिस, दैट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन' एक दिल को छू लेने वाला ड्रामा है जो जोआन (जोडी स्टा. मारिया) की कहानी है. वह एक सफल टीवी स्क्रीनराइटर हैं, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उनकी मां पाज़ (एगॉट इसिड्रो) जिनसे वे बरसों से अलग रह रही थीं - लगभग तीन दशक बाद एक ऐसे राज़ के साथ लौटती हैं जो सब कुछ बदल देता है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर 13 अगस्त से देख सकते हैं.

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Published at : 10 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Cocktail 2 The Traitors 2 Bharat Bhhagya Viddhaata
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