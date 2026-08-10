'ना मैंने चुम्मा दिया, ना लिया...', उदित नारायण के Kiss विवाद पर कुमार सानू का मजेदार तंज

कुमार सानू और उदित नारायण 90 के दशक के मशहूर सिंगर्स में शामिल थे. उस दौर में दोनों के बीच कई बेहतरीन गानों को लेकर कॉम्पिटिशन रहता था, लेकिन समय के साथ दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई. हालांकि, हाल ही में एक बातचीत के दौरान कुमार सानू ने मजाकिया अंदाज में उदित नारायण की खिंचाई कर दी.

कुमार सानू ने की खिंचाई

'द लल्लनटॉप' से बातचीत के दौरान कुमार सानू से उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बारे में पूछा गया. इसी दौरान उन्होंने उदित नारायण के उस वायरल कॉन्सर्ट वीडियो पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा, जिसमें वो फीमेल फैंस को किस करते नजर आए थे.

कुमार सानू ने कहा, 'नहीं, मुझे कोई चुम्मा-वुम्मा नहीं आया और न मैंने किसी को दिया. न मैंने चुम्मा दिया, न लिया. मैंने वो सब नहीं किया.'

इसी बातचीत में कुमार सानू ने उदित नारायण के साथ अपनी दोस्ती पर भी बात की. उन्होंने बताया कि पहले दोनों के बीच गानों को लेकर कॉम्पिटिशन रहता था, लेकिन अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है.

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उदित नारायण ने फीमेल फैन को किया था किस

बता दें, 2025 में उदित नारायण के एक लाइव परफॉर्मेंस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इनमें वह परफॉर्मेंस के दौरान सेल्फी लेने आईं फीमेल फैंस को किस करते नजर आए थे. एक वीडियो पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, जिसमें एक फीमेल फैन उदित के गाल पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उदित ने अपना चेहरा घुमा लिया और दोनों के होंठ टच हो गए. वीडियो वायरल होने के बाद सिंगर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा.

इसके बाद उदित नारायण के कुछ और पुराने वीडियो भी सामने आए, जिनमें वो फीमेल सिंगर्स और फैंस के साथ करीब नजर आ रहे थे. बाद में उदित ने इन वीडियो को लेकर हो रही आलोचना पर सफाई दी.

उदित नारायण ने दी थी सफाई

उदित नारायण ने एचटी सिटी से बातचीत में इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा, 'फैंस इतने दीवाने होते हैं ना. हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम डीसेंट लोग हैं. कुछ लोग इस तरह अपना प्यार जताते हैं. अब इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है. भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं और हमारे बॉडीगार्ड भी मौजूद रहते हैं. लेकिन फैंस को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, तो कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कोई हाथ पर किस कर देता है. ये सब फैंस की दीवानगी है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए.'

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