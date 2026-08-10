जहीर खान की सेलेक्टर्स को 2 टूक, कहा- मोहम्मद शमी जरूर खेले वर्ल्ड कप

मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने शमी को लेकर अपनी राय साफ कर दी है. उनका मानना है कि अगर शमी पूरी तरह फिट हैं और खेलने के लिए उपलब्ध हैं, तो भारत को उन्हें टीम में जरूर शामिल करना चाहिए.

जहीर ने शमी को लेकर क्या कहा?

शमी पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं. इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी की और अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश की. इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम की योजनाओं में जगह नहीं दी.

अब जहीर खान ने शमी की वापसी का समर्थन किया है. जहीर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे टीम की योजना में जरूर रखना चाहिए. जहीर ने कहा, "जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे निश्चित रूप से टीम इंडिया की प्लानिंग में शामिल किया जाना चाहिए. शमी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और उन्हें टीम का हिस्सा होना चाहिए."

फिट हैं तो शमी को मौका मिलना चाहिए

जहीर ने साफ किया कि अंतिम फैसला कप्तान, हेड कोच और चयनकर्ताओं को ही लेना है. हालांकि, उनकी अपनी राय में शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज को टीम से बाहर रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, अगर वह पूरी तरह फिट हैं. उन्होंने कहा कि अगर शमी फिट और उपलब्ध हैं तो भारत को उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए. खासकर साउथ अफ्रीका जैसे दौरे पर शमी की गेंदबाजी टीम के लिए काफी काम आ सकती है.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका के बाद बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया, सामने आया बहुत बड़ा अपडेट

शमी की फिटनेस पर उठे थे सवाल

शमी की वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी चर्चा उनकी फिटनेस को लेकर रही है. चयनकर्ताओं ने भी उनकी फिटनेस को लेकर चिंता जताई थी. इसी मुद्दे पर शमी और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी. शमी ने खुद अपनी फिटनेस पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर वह रणजी ट्रॉफी में पूरे दिन गेंदबाजी कर सकते हैं तो वनडे में 10 ओवर भी डाल सकते हैं. शमी के इस बयान से उन्होंने साफ कर दिया था कि वह खुद को फिट मानते हैं और टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हैं.

टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल

जहीर खान का बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय टीम युवा तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौके दे रही है. टीम मैनेजमेंट भविष्य के लिए तेज गेंदबाजों का पूल तैयार करना चाहता है. ऐसे में शमी की उम्र और फिटनेस को देखते हुए टीम में उनकी जगह को लेकर बहस जारी है. हालांकि, जहीर का मानना है कि अनुभव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर शमी फिट हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारत को उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- IND vs SL Playing 11: प्लेइंग इलेवन में कैसे फिट बैठेंगे सरफराज खान, कौन होगा बाहर?