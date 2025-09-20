हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें

डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 07:08 PM (IST)
Mahima Chaudhary Daughter Aryana: महिमा चौधरी की बेटी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जहां उनका डॉल जैसा लुक फैंस को खूब भा रहा है. उनका स्टाइलिश अंदाज काफी चर्चा में बना हुआ है.

महिमा चौधरी की बेटी हाल ही में अपनी खूबसूरत तस्वीरों के कारण चर्चा में हैं. उनका डॉल जैसा लुक और क्यूटनेस देखकर फैंस उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मासूम मुस्कान और स्टाइलिश अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. उनकी तस्वीरों में इनोसेंस और ग्रेस का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो उन्हें और भी खास बना देता है.

1/9
महिमा चौधरी ने साल 1997 में फिल्म ‘परदेस’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से वो स्टार भी बन गई. उनकी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के भी उस दौर में खूब चर्चे होते थे. लेकिन अब एक्ट्रेस अपनी बेटी को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस की बेटी क्यूटनेस और खूबसूरती में मां को कड़ी टक्कर देती हैं. इस वक्त उनके वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं.
2/9
बार्बी डॉल सी सुंदर है अरियाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तस्वीरें में महिमा की बेटी बेहद क्यूट लुक में दिखी.
3/9
उनकी तस्वीरें देखकर फैंस बार-बार यही कह रहे हैं कि वह बिल्कुल एक डॉल जैसी लगती हैं.
4/9
उनकी मासूम मुस्कान, बड़ी-बड़ी आंखें और क्यूट एक्सप्रेशंस किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी हैं.
5/9
अरियाना का ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल भी उनकी तस्वीरों में साफ नजर आता है. कभी वह कैजुअल आउटफिट्स में नजर आती हैं तो कभी पार्टी वियर में और हर लुक में उनका डॉल जैसा चार्म झलकता है.
6/9
महिमा चौधरी ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि उनकी बेटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मां-बेटी की बॉन्डिंग भी अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आती है.
7/9
कई बार महिमा अपनी बेटी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं, जिन पर फैंस ढेरों प्यार बरसाते हैं.
8/9
अरियाना की तस्वीरें यह साबित करती हैं कि उनमें पहले से ही स्टारडम के सभी गुण मौजूद हैं.
9/9
कुल मिलाकर, उनका डॉल जैसा लुक, मासूमियत और स्टाइलिश अंदाज हर तस्वीर को खास बना देता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छाई हुई हैं और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
Published at : 20 Sep 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Mahima Chaudhry Aryana Chaudhary

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
