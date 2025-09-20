डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें

महिमा चौधरी ने साल 1997 में फिल्म ‘परदेस’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से वो स्टार भी बन गई. उनकी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के भी उस दौर में खूब चर्चे होते थे. लेकिन अब एक्ट्रेस अपनी बेटी को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस की बेटी क्यूटनेस और खूबसूरती में मां को कड़ी टक्कर देती हैं. इस वक्त उनके वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं.