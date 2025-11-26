हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक बनारसी कुर्ता सेट में कृति सेनन का क्लासी अवतार, वायरल फोटोज में दिखा देसी स्वैग

ब्लैक बनारसी कुर्ता सेट में कृति सेनन का क्लासी अवतार, वायरल फोटोज में दिखा देसी स्वैग

Kriti Sanon Black Kurta Set: कृति सेनन की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. ब्लैक कुर्ता सेट में उन्होंने अपना देसी जलवा बिखेरा है और फैंस की खूब तारीफें लूटी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 09:33 PM (IST)
Kriti Sanon Black Kurta Set: कृति सेनन की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. ब्लैक कुर्ता सेट में उन्होंने अपना देसी जलवा बिखेरा है और फैंस की खूब तारीफें लूटी हैं.

कृति सेनन अक्सर ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां उनका देसी स्वैग देखने को मिला. अपनी दिलकश अदाओं से एक्ट्रेस ने फैंस का दिल जीत लिया है.

कृति सेनन का देसी स्वैग इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने सबके दिल पर अपना कब्जा कर लिया है.
कृति सेनन का देसी स्वैग इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने सबके दिल पर अपना कब्जा कर लिया है.
एक्ट्रेस की इन लेटेस्ट स्टनिंग तस्वीरों को देख आप भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे. ब्लैक बनारसी आउटफिट और अपनी कातिलाना अंदाज से एक्ट्रेस फैंस को अपनी ब्यूटी का कायल बना रही हैं.
एक्ट्रेस की इन लेटेस्ट स्टनिंग तस्वीरों को देख आप भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे. ब्लैक बनारसी आउटफिट और अपनी कातिलाना अंदाज से एक्ट्रेस फैंस को अपनी ब्यूटी का कायल बना रही हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां उन्हें अलग–अलग पोज देते हुए देखा गया. कई अलग तरीकों से उन्होंने अपने आउटफिट और लीन फिगर को फ्लॉन्ट किया है.
सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां उन्हें अलग–अलग पोज देते हुए देखा गया. कई अलग तरीकों से उन्होंने अपने आउटफिट और लीन फिगर को फ्लॉन्ट किया है.
अपने इस ब्लैक कुर्ता सेट में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हसीना की इन तस्वीरों को शेयर किया जिसने एक्ट्रेस के फैंस को भी काफी खुश कर दिया है.
अपने इस ब्लैक कुर्ता सेट में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हसीना की इन तस्वीरों को शेयर किया जिसने एक्ट्रेस के फैंस को भी काफी खुश कर दिया है.
कृति सेनन के ब्लैक बनारसी कुर्ता सेट में बारीक कारीगरी की गई है. सिल्वर जरी वर्क इस आउटफिट की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा हैं. इतना ही नहीं ये कृति सेनन की पूरी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छे से हाइलाइट कर रहा है.
कृति सेनन के ब्लैक बनारसी कुर्ता सेट में बारीक कारीगरी की गई है. सिल्वर जरी वर्क इस आउटफिट की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा हैं. इतना ही नहीं ये कृति सेनन की पूरी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छे से हाइलाइट कर रहा है.
वहीं अदाकारा का मेकअप, हेयर और ऐक्सेसरीज भी परफेक्टली स्टाइल किया हुआ है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा और ईयर कफ्स के साथ अपना आउटफिट पेयर किया. स्टेटमेंट रिंग्स, ब्रेसलेट और पोटली बैग के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
वहीं अदाकारा का मेकअप, हेयर और ऐक्सेसरीज भी परफेक्टली स्टाइल किया हुआ है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा और ईयर कफ्स के साथ अपना आउटफिट पेयर किया. स्टेटमेंट रिंग्स, ब्रेसलेट और पोटली बैग के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
कृति सेनन का मेकअप भी बिलकुल परफेक्ट है. उन्होंने आंखों में स्मोकी आई मेकअप किया और शिमरी आई शैडो भी यूज किया है. उन्होंने ये ग्लैमरस लुक अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रमोशंस के लिए चूज किया. धनुष और कृति सेनन की ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी.
कृति सेनन का मेकअप भी बिलकुल परफेक्ट है. उन्होंने आंखों में स्मोकी आई मेकअप किया और शिमरी आई शैडो भी यूज किया है. उन्होंने ये ग्लैमरस लुक अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रमोशंस के लिए चूज किया. धनुष और कृति सेनन की ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी.
Published at : 26 Nov 2025 09:32 PM (IST)
Kriti Sanon Tere Ishk Mein

बॉलीवुड फोटो गैलरी

