ब्लैक बनारसी कुर्ता सेट में कृति सेनन का क्लासी अवतार, वायरल फोटोज में दिखा देसी स्वैग
Kriti Sanon Black Kurta Set: कृति सेनन की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. ब्लैक कुर्ता सेट में उन्होंने अपना देसी जलवा बिखेरा है और फैंस की खूब तारीफें लूटी हैं.
कृति सेनन अक्सर ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां उनका देसी स्वैग देखने को मिला. अपनी दिलकश अदाओं से एक्ट्रेस ने फैंस का दिल जीत लिया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 09:32 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Tere Ishk Mein
