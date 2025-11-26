कृति सेनन का मेकअप भी बिलकुल परफेक्ट है. उन्होंने आंखों में स्मोकी आई मेकअप किया और शिमरी आई शैडो भी यूज किया है. उन्होंने ये ग्लैमरस लुक अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' के प्रमोशंस के लिए चूज किया. धनुष और कृति सेनन की ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी.