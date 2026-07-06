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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने 7.75 करोड़ में बेचा अपना लग्जरी फ्लैट, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी

डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने 7.75 करोड़ में बेचा अपना लग्जरी फ्लैट, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी

'रंग दे बसंती' और 'भाग मिल्खा भाग' जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपने लग्जरी फ्लैट को लेकर डील है. अपना बांद्रा वाला फ्लैट उन्होंने मोटी रकम में बेचा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में मुंबई में अपने दो फ्लैट्स को लेकर करोड़ों की डील की थी. वहीं अब अक्षय कुमार के बाद जाने-माने फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने भी अपना एक लग्जरी फ्लैट बेच दिया है. ये डील उन्होंने करोड़ों में की है. आइए जानते हैं कि राकेश ने अपना कौन सा फ्लैट कब, किसे और कितने करोड़ रूपये में बेचा है? इसके लिए लाखों रुपये की स्टांप ड्यूटी भी दी गई है.

राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने 7.75 करोड़ में बेचा फ्लैट

डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने ये डील हाल ही में की है. CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक ये सौदा 30 जून 2026 को हुआ है. डायरेक्टर ने अपना मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित बहार अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 103 सेल किया है. ये फ्लैट विनोद दीनानाथ चोपड़ा को 7 करोड़ 75 लाख रुपये की मोटी रकम में बेचा गया है.

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46 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी दी गई

इस फ्लैट के लिए स्टांप ड्यूटी भी लाखों रुपये दी गई है. CRE Matrix के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 46 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. इसका कार्पेट एरिया 698 स्क्वायर फीट का है. ये फ्लैट बांद्रा में पाली रोड पर स्थित है.

 
 
 
 
 
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राकेश ओमप्रकाश मेहरा के बारे में

राकेश ओमप्रकाश मेहरा बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर में शुमार हैं. 62 वर्षीय राकेश की पहचान राइटर और प्रोड्यूसर के रूप में भी है. उनका जन्म 7 जुलाई 1963 को नई दिल्ली में हुआ था. दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले राकेश ने एशियन गेम्स (1982) में नेशनल लेवल पर स्विमिंग में पार्टिसिपेट भी किया था. हालांकि वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाए थे.

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राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्में

शुरू से ही काफी क्रिएटव रहे राकेश ने बाद में फिल्मी दुनिया की राह चुनी थी. अपना करियर उन्होंने साल 1986 में एक एडवरटाइजिंग वेंचर से शुरू किया था. उन्होंने शुरुआत में कई बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हुए ढेरों एड बनाए थे. वहीं साल 2001 में उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'अस्क' से अपना डेब्यू बतौर डायरेक्टर किया था. इसमें अमिताभ बच्चन और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स ने काम किया था. उनकी शानदार फिल्मों में 'रंग दे बसंती' और 'भाग मिल्खा भाग' शामिल हैं. दोनों फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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Rakeysh Omprakash Mehra
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