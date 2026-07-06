जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' बवाल मचा रही है, वहीं अमेजन प्राइम वीडियो पर 'अलायंस' भी खूब सुर्खियां बटोर रही है. 'अलायंस' में सलमान खान के भाई सोहेल खान की एंट्री ने इसे और खास बना दिया है. हालांकि, शो से एक क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टीवी एक्टर कुशाल टंडन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान पर भद्दा मजाक करते नजर आ रहे हैं.

कुशाल ने क्या कहा?

शो में जब सभी कंटेस्टेंट्स जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तब जैद ने कुशाल के उस मजाक के बारे में बताया. कुशाल टंडन से जब जैद दरबार ने एक सिगरेट मांगी, तो कुशाल ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास अपनी सिगरेट नहीं है? तब जैद ने कहा कि उनके पास जो सिगरेट है, वो अच्छी नहीं है. फिर कुशाल ने तंज कसते हुए कहा कि तुम्हें हमेशा मेरी चीजें ही पसंद आती है.

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अरसलान ने कुशाल को रोका

कुशाल का ये बयान एक डबल मीनिंग स्टेटमेंट था, जिससे वो जैद की पत्नी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान के बारे में बात कर रहे थे. ये सुनते ही मिनी हैरान होते हुए हंसने लगीं, लेकिन अरसलान को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत कुशाल को रोक दिया. हालांकि, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है और सभी उसपर रिएक्शंस दे रहे हैं. कई लोगों ने अरसलान की तारीफ की, तो कुछ ने जैद को ट्रोल किया.

कुशाल और गौहर का रिश्ता

बता दें कि गौहर खान और कुशाल का रिश्ता 'बिग बॉस सीजन 7' से शुरू हुआ था. शो में दोनों को करीब देखा गया और आगे भी कुछ समय तक उन्होंने डेट किया. हालांकि 2014 में दोनों अलग हो गए और अपने रास्तों में आगे बढ़ गए. वहीं जैद दरबार और गौहर खान ने 2020 में शादी की. इसके बाद गौहर और जैद ने 2023 में अपने पहले बेटे जेहान और 2025 में अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया.

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