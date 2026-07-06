बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी की स्पाई फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बज़ बहुत अच्छा था लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यू मिले और इसका असर फिल्म की कमाई कमा पर भी देखने को मिला. आपको बताते हैं कि मेगा बजट में बनी 'अल्फा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फिल्म के ओपनिंग वीकेंड में ये फिल्म बजट का कितना वूसल कर पाई है?

पहले बात कलेक्शन की

'अल्फा' को इंडिया में 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इसके 5000 से ज्यादा शोज डेली थियेटर में चल रहे हैं.

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 'अल्फा' को पहले दिन जैसे तैसे 9.25 करोड़ की ओपनिंग ही मिल पाई.

शनिवार को छुट्टी के दिन भी कमाई में ज्यादा सुधार नहीं दिखा. इस दिन के 6882 शोज चले लेकिन कमाई सिर्फ 11.50 करोड़ ही हो पाई.

संडे फिल्म के शोज बढ़कर 7439 हो गए और कमाई 13.25 करोड़ हुई.

कुल मिलाकर तीन दिनों में 'अल्फा' ने 34 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

वहीं, सैकनिक के मुताबिक 'अल्फा' ने वर्ल्डवाइड 57.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.





अल्फा का बजट कितना है

यशराज के बैनर तले बनी फिल्म 'अल्फा' का बजट करीब 150 करोड़ बताया जा जा रहा है.

तीन दिनों में अल्फा ने कितना बजट वसूला

अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन को लेकर कैलकुलेट किया जाए तो अल्फा ने तीन दिनों की कमाई में अपने बजट का 38.4% निकाल लिया है.

'अल्फा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा

'अल्फा' को हिट होने के लिए कम से कम 150 कमाना होगा. यानि अगर फिल्म अपना पूरा बजट वसूल लेती है तो इसे हिट माना जाएगा. हालांकि इसके आसार बहुत ही कम हैं.

वहीं, अगर अल्फा 100 करोड़ भी कमा लेती है तो एवरेज कहलाएगी. लेकिन अगर इतना नहीं कमा पाती है तो इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगना तय है.

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आपको बता दें कि इस 'अल्फा' के डायरेक्टर शिव रावेल हैं. इससे पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रेलवे मेन' को डायरेक्ट किया था.

वहीं, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी के साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल और दीया मिर्जा मुख्य भूमिकाओं में हैं.

अल्फा के बारे में

ये फिल्म करीब दो घंटे 20 मिनट लंबी है. फिल्म की कहानी काफी कमजोर है. इस फिल्म का काफी मजाक इस वजह से भी बन रहा है कि इसकी कहानी धुरंधर फिल्म के अपोजिट है. उसमें इंडियन एजेंट पाकिस्तान जाता है और इस फिल्म में पाकिस्तान एजेंट इंडिया में रहता है.

फिल्म को फर्स्ट डे इस कदर नेगेटिव रिव्यू मिला कि बचाव में करन जौहर और सिद्धार्थ आनंद सहित कई दिग्गजों को उतरना पड़ा. करन जौहर ने लिखा- YRF लगातार ऐसी फिल्में बना रहा है जिसकी तारीफ करने की जरुरत है. तो जाइए और 'अल्फा' देखिए और बेकार की नेगेटिव बातें पढ़ते रहना बंद कीजिए.'