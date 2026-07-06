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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box Office: हिट होने के लिए 'अल्फा' को अभी कमाने होंगे इतने करोड़, 3 दिनों में बजट का सिर्फ 38% ही निकाल पाई फिल्म

Alpha Box Office: हिट होने के लिए 'अल्फा' को अभी कमाने होंगे इतने करोड़, 3 दिनों में बजट का सिर्फ 38% ही निकाल पाई फिल्म

Alpha Box Office: यशराज की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा थियेटर में चल रही है, इस फिल्म ने तीन दिनों में कितना कमाया है? हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? बजट कितना है, कितना वसूल पाई है. जानें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 06 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी की स्पाई फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बज़ बहुत अच्छा था लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यू मिले और इसका असर फिल्म की कमाई कमा पर भी देखने को मिला. आपको बताते हैं कि मेगा बजट में बनी 'अल्फा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा? फिल्म के ओपनिंग वीकेंड में ये फिल्म बजट का कितना वूसल कर पाई है?

पहले बात कलेक्शन की

'अल्फा' को इंडिया में 2800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इसके 5000 से ज्यादा शोज डेली थियेटर में चल रहे हैं.

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 'अल्फा' को पहले दिन जैसे तैसे 9.25 करोड़ की ओपनिंग ही मिल पाई. 

शनिवार को छुट्टी के दिन भी कमाई में ज्यादा सुधार नहीं दिखा. इस दिन के 6882 शोज चले लेकिन कमाई सिर्फ 11.50 करोड़ ही हो पाई.

संडे फिल्म के शोज बढ़कर 7439 हो गए और कमाई 13.25 करोड़ हुई.

कुल मिलाकर तीन दिनों में 'अल्फा' ने 34 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

वहीं, सैकनिक के मुताबिक 'अल्फा' ने वर्ल्डवाइड  57.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 


Alpha Box Office: हिट होने के लिए 'अल्फा' को अभी कमाने होंगे इतने करोड़, 3 दिनों में बजट का सिर्फ 38% ही निकाल पाई फिल्म

अल्फा का बजट कितना है

यशराज के बैनर तले बनी फिल्म 'अल्फा' का बजट करीब 150 करोड़ बताया जा जा रहा है. 

तीन दिनों में अल्फा ने कितना बजट वसूला

अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन को लेकर कैलकुलेट किया जाए तो अल्फा ने तीन दिनों की कमाई में अपने बजट का 38.4% निकाल लिया है.

'अल्फा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा

'अल्फा' को हिट होने के लिए कम से कम 150 कमाना होगा. यानि अगर फिल्म अपना पूरा बजट वसूल लेती है तो इसे हिट माना जाएगा. हालांकि इसके आसार बहुत ही कम हैं.

वहीं, अगर अल्फा 100 करोड़ भी कमा लेती है तो एवरेज कहलाएगी. लेकिन अगर इतना नहीं कमा पाती है तो इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगना तय है.

 

 
 
 
 
 
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आपको बता दें कि इस 'अल्फा' के डायरेक्टर शिव रावेल हैं. इससे पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रेलवे मेन' को डायरेक्ट किया था. 

वहीं, ये  YRF के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी के साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल और दीया मिर्जा मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

अल्फा के बारे में

ये फिल्म करीब दो घंटे 20 मिनट लंबी है. फिल्म की कहानी काफी कमजोर है. इस फिल्म का काफी मजाक इस वजह से भी बन रहा है कि इसकी कहानी धुरंधर फिल्म के अपोजिट है. उसमें इंडियन एजेंट पाकिस्तान जाता है और इस फिल्म में पाकिस्तान एजेंट इंडिया में रहता है. 

फिल्म को फर्स्ट डे इस कदर नेगेटिव रिव्यू मिला कि बचाव में करन जौहर और सिद्धार्थ आनंद सहित कई दिग्गजों को उतरना पड़ा. करन जौहर ने लिखा- YRF लगातार ऐसी फिल्में बना रहा है जिसकी तारीफ करने की जरुरत है. तो जाइए और 'अल्फा' देखिए और बेकार की नेगेटिव बातें पढ़ते रहना बंद कीजिए.' 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 06 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION Alpha Box Office Collection
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