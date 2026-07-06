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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उतरने पर BJP सांसद बोले, '...बहुत बड़ी बात होगी'

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उतरने पर BJP सांसद बोले, '...बहुत बड़ी बात होगी'

Bankipore Assembly By-Poll: बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और 200 से ज़्यादा उम्मीदवार भी उतारे थे. नतीजे सबके सामने हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर को घेरा. उन्होंने कहा कि वो अपनी जमानत बचा लें यही बहुत बड़ी बात होगी.

BJP सांसद मनन मिश्रा ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, ''प्रशांत किशोर आम विधानसभा चुनाव भी लड़े, उन्होंने 200 से ऊपर उम्मीदवार भी उतारे थे. तो रिजल्ट सामने है. रिजल्ट उनको भी मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है. वो अपनी जमानत बचा लें यही बहुत बड़ी बात होगी.''

नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हुई थी. पिछले हफ्ते इस उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लड़ने को लेकर औपचारिक फैसला लिया गया.

प्रशांत किशोर ने की वोट की अपील

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा, ''बांकीपुर के लोग बिहार में सबसे अमीर और सबसे पढ़े-लिखे हैं. उन्हें सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देने दें. अगर उन्हें लगता है कि वे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं उनसे मुझे वोट देने की अपील करता हूं. अपनी पार्टी का अकेला विधायक होने के बावजूद, मैं विधानसभा के बाकी 242 विधायकों पर भारी पड़ूंगा.'' उन्होंने ये भी कहा कि आगामी उपचुनाव सम्राट चौधरी की दो महीने पुरानी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह होगा.

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब?

बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, जो 13 जुलाई तक चलेगी. 30 जुलाई को वोटिंग होगी. तीन अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी. 

बांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 Jul 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BJP BIHAR NEWS Bankipur By Poll
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