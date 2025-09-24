हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवाचौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो

करवाचौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो

Karwachauth Look Inspiration: अगर आप भी करवाचौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे हटके तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के लुक्स हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 04:26 PM (IST)
Karwachauth Look Inspiration: अगर आप भी करवाचौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे हटके तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के लुक्स हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.

करवाचौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है, जहां सजने-संवरने का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. अगर आप भी इस बार चांद सी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. ऐश्वर्या अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स और रॉयल लुक्स से हमेशा ही फैशन गोल्स देती हैं. आइए देखते हैं करवाचौथ पर अपनाने लायक ऐश्वर्या राय के कुछ सबसे खूबसूरत लुक्स.

1/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें व्हाइट दुपट्टा भी कैरी किया है. हैवी नेकलेस और खुलें बालों के साथ उन्होनें इस लुक को कंप्लीट किया है. ऐश्वर्या का ये लुक करवाचौथ के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें व्हाइट दुपट्टा भी कैरी किया है. हैवी नेकलेस और खुलें बालों के साथ उन्होनें इस लुक को कंप्लीट किया है. ऐश्वर्या का ये लुक करवाचौथ के लिए परफेक्ट है.
2/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है. ऐश्वर्या ने लाइट मेकअप और कर्ली हेयर्स के साथ इस लुक को मॉडर्न बनाया है. ऐश्वर्या का ये लुक करवाचौथ के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है. ऐश्वर्या ने लाइट मेकअप और कर्ली हेयर्स के साथ इस लुक को मॉडर्न बनाया है. ऐश्वर्या का ये लुक करवाचौथ के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है.
3/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने रेड और गोल्डन कलर का ट्रेडिशनल सूट कैरी किया है. गोल्डन वर्क और दुपट्टे की बॉर्डर उनके आउटफिट को रॉयल टच दे रही है. उन्होंने अपने बाल ओपन रखे हैं और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक काफी ग्रेसफुल नजर आ रहा है. अगर आप भी करवाचौथ पर सूट पहनने का सोच रहे हैं तो उनका ये लुक बेस्ट है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने रेड और गोल्डन कलर का ट्रेडिशनल सूट कैरी किया है. गोल्डन वर्क और दुपट्टे की बॉर्डर उनके आउटफिट को रॉयल टच दे रही है. उन्होंने अपने बाल ओपन रखे हैं और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक काफी ग्रेसफुल नजर आ रहा है. अगर आप भी करवाचौथ पर सूट पहनने का सोच रहे हैं तो उनका ये लुक बेस्ट है.
4/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने येलो कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें गोल्डन ज्वैलरी कैरी की है. न्यूड मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका यो लुक करवाचौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने येलो कलर की साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होनें गोल्डन ज्वैलरी कैरी की है. न्यूड मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका यो लुक करवाचौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
5/7
इस करवाचौथ पर अगर आप रॉयल लुक कैरी करना चाहती हैं, तो ऐश्वर्या राय का ये अंदाज आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. ब्लू कलर की हेवी साड़ी में ऐश्वर्या के ये लुक काफी रॉयल लग रहा हैं. उन्होंने नेकलेस और न्यूड मेकअप के साथ इस लुक को कंप्लीट किया.
इस करवाचौथ पर अगर आप रॉयल लुक कैरी करना चाहती हैं, तो ऐश्वर्या राय का ये अंदाज आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. ब्लू कलर की हेवी साड़ी में ऐश्वर्या के ये लुक काफी रॉयल लग रहा हैं. उन्होंने नेकलेस और न्यूड मेकअप के साथ इस लुक को कंप्लीट किया.
6/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने रेड कलर का एथनिक सरारा सूट पहना है. साथ ही उन्होनें हैवी झुमके कैरी किए है, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होनें इस लुक को कंप्लीट किया है. ऐश्वर्या का ये एथनिक लुक आपके के लिए परफेक्ट हो सकता है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने रेड कलर का एथनिक सरारा सूट पहना है. साथ ही उन्होनें हैवी झुमके कैरी किए है, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होनें इस लुक को कंप्लीट किया है. ऐश्वर्या का ये एथनिक लुक आपके के लिए परफेक्ट हो सकता है.
7/7
इस तस्वीर में ऐश्वर्या रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है और हैवी मेकअप के साथ इस लुक को ग्लैमरस बनाया है. ऐश्वर्या के ये लुक करवाचौथ में लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है.
इस तस्वीर में ऐश्वर्या रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है और हैवी मेकअप के साथ इस लुक को ग्लैमरस बनाया है. ऐश्वर्या के ये लुक करवाचौथ में लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है.
Published at : 24 Sep 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Karwachauth

Photo Gallery

