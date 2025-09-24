एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो
Karwachauth Look Inspiration: अगर आप भी करवाचौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे हटके तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के लुक्स हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.
करवाचौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है, जहां सजने-संवरने का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. अगर आप भी इस बार चांद सी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. ऐश्वर्या अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स और रॉयल लुक्स से हमेशा ही फैशन गोल्स देती हैं. आइए देखते हैं करवाचौथ पर अपनाने लायक ऐश्वर्या राय के कुछ सबसे खूबसूरत लुक्स.
Published at : 24 Sep 2025 04:26 PM (IST)
