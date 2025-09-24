करवाचौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो

इस तस्वीर में ऐश्वर्या ने रेड और गोल्डन कलर का ट्रेडिशनल सूट कैरी किया है. गोल्डन वर्क और दुपट्टे की बॉर्डर उनके आउटफिट को रॉयल टच दे रही है. उन्होंने अपने बाल ओपन रखे हैं और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक काफी ग्रेसफुल नजर आ रहा है. अगर आप भी करवाचौथ पर सूट पहनने का सोच रहे हैं तो उनका ये लुक बेस्ट है.