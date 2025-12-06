एक्सप्लोरर
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ
Ananya Panday Pics: अनन्या पांडे की ऑरेंज सिल्क साड़ी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. फैंस उनके रॉयल और ग्लैमरस ट्रेडिशनल अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
बॉलीवुड की स्टाइलिश और हमेशा ग्लैमरस दिखने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इस बार अपने ट्रेडिशनल अवतार से इंटरनेट पर धूम ही मचा दी है. जैसे ही उनकी ऑरेंज प्रिंटेड सिल्क साड़ी वाली तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई. फैंस उन्हें एडमायर करने से बिल्कुल थक नहीं रहे और उनके इस रॉयल और सुपर गॉर्जियस लुक पर फिदा हो रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 02:45 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ
बॉलीवुड
7 Photos
जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
एक ही दिन में दिखें दीपिका पादुकोण के दो जबरदस्त लुक, ट्रेडिशनल में खूबसूरत तो वेस्टर्न में लगीं स्टाइलिश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ
एबीपी लाइव
Opinion