तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ

कुल मिलाकर उनका पूरा लुक गॉर्जियस, ग्रेसफुल और थोड़ी रॉयल वाइब दे रहा है. ऑरेंज शेड उन पर इतना सूट कर रहा है कि जैसे वो इसी रंग की ब्रांड एम्बेसडर हों. साड़ी का रिच प्रिंट और उनकी कॉन्फिडेंट पोज़, दोनों मिलकर फोटोज़ को और भी स्टनिंग बना रहे हैं.