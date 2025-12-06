हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ

तोता प्रिंट बनारसी साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं अनन्या पांडे, पांचवीं फोटो देख फैंस बोले- उफ्फफ

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 02:45 PM (IST)
बॉलीवुड की स्टाइलिश और हमेशा ग्लैमरस दिखने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इस बार अपने ट्रेडिशनल अवतार से इंटरनेट पर धूम ही मचा दी है. जैसे ही उनकी ऑरेंज प्रिंटेड सिल्क साड़ी वाली तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई. फैंस उन्हें एडमायर करने से बिल्कुल थक नहीं रहे और उनके इस रॉयल और सुपर गॉर्जियस लुक पर फिदा हो रहे हैं.

बॉलीवुड की यंग और स्टाइलिश एक्ट्रेस अनन्या पांडे का ये ट्रेडिशनल लुक सच में दिल जीत लेने वाला है. अक्सर वो वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आती हैं, लेकिन इस बार उनकी ऑरेंज प्रिंटेड सिल्क साड़ी वाली वाइब एकदम रॉयल, क्लासी और सुपर ग्लैमरस लग रही हैं.
तोता प्रिंट वाली ऑरेंज साड़ी में अनन्या पांडे बेहद गॉर्जियस लग रही है. साड़ी का सिल्क-फिनिश शाइन, उस पर बने गोल्डन मोटिफ्स, और बॉर्डर पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक को और भी रिच और एलीगेंट बना रहा है.
उनका पल्लू नीटली ड्रैप किया हुआ है और नीचे फॉल तक हर जगह प्रिंट्स की डीटेलिंग साफ दिखाई दे रही है. ये साड़ी बिल्कुल फेस्टिव-परफेक्ट साड़ी वाइब्स दे रही हैं.
ब्लाउज़ पूरा बैकलेस स्टाइल में है, जिस पर डोरी डीटेलिंग दी गई है, और हॉनेस्टली यही उनके पूरे लुक का हाइलाइट है. ये उनके लुक को सिंपल बट सुपर स्टनिंग बनाता हैं.
अनन्या ने स्टेटमेंट झुमके, ब्रैसलेट और रिंग्स पहने हैं, जो साड़ी के साथ न ज्यादा, न कम लेकिन एकदम परफेक्ट लग रहे हैं. उनके हेयर लो पोनीटेल में बंधे हैं, जिससे उनका फेस और भी फ्रेश और ग्लोइंग दिख रहा है.
सॉफ्ट मेकअप, हल्का पिंकिश ब्लश और सबटल हाइलाइटर उनके चेहरे को नैचुरली रेडिएंट फील दे रहा है.
कुल मिलाकर उनका पूरा लुक गॉर्जियस, ग्रेसफुल और थोड़ी रॉयल वाइब दे रहा है. ऑरेंज शेड उन पर इतना सूट कर रहा है कि जैसे वो इसी रंग की ब्रांड एम्बेसडर हों. साड़ी का रिच प्रिंट और उनकी कॉन्फिडेंट पोज़, दोनों मिलकर फोटोज़ को और भी स्टनिंग बना रहे हैं.
Published at : 06 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Ananya Panday Celebrity Style Bollywood Fashion

बॉलीवुड फोटो गैलरी

अबाउट अस

