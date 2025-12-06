एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी लिखी हैं संजय दत्त की पत्नी? खूबसूरती में नहीं है कोई टक्कर
Sanjay Dutt Wife Education: आइए जानते हैं कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की पत्नी. साथ ही देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें जो इस बात की गवाह हैं कि खूबसूरती में उनके आगे सब फेल हैं.
संजय दत्त अक्सर अपनी फिल्मों और दमदार किरदारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज हम उनकी पत्नी मान्यता दत्त की बात कर रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती से कई को घायल कर देती हैं. आइए देखते है उनकी तस्वीरें और जानते है कि कितनी पढ़ो लिखी हैं मान्यता दत्त.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 02:31 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Maanayata Dutt
बॉलीवुड
7 Photos
एक ही दिन में दिखें दीपिका पादुकोण के दो जबरदस्त लुक, ट्रेडिशनल में खूबसूरत तो वेस्टर्न में लगीं स्टाइलिश
बॉलीवुड
11 Photos
'पद्मावत' से लेकर 'सिंबा' तक, 'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
8 Photos
ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion