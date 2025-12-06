सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ न कुछ ऐसा जरूर सामने आ जाता है जो लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दे. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें एक कार के पीछे लिखा मैसेज इंटरनेट पर लोगों का दिन बना रहा है. कार पूरी तरह धूल से भरी है और उसी धूल पर कार मालिक ने ऐसी लाइनें लिख दी हैं कि जिसने भी देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया. ये मजाकिया चेतावनी न सिर्फ क्रिएटिव है बल्कि लोगों को इतना पसंद आ रही है कि तस्वीर तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही है. आमतौर पर लोग अपने वाहन के पीछे "हॉर्न प्लीज" या "बेबी ऑन बोर्ड" जैसे संदेश लिखते हैं, लेकिन इस कार मालिक ने अलग ही लेवल का लॉजिक लगा दिया.

पार्किंग विवाद से बचने का अनोखा तरीका हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है जो ऊपर से नीचे तक धूल में ढकी है. लेकिन असली शो-स्टॉपर है उस धूल पर लिखा हुआ बेहद मजेदार मैसेज. कार मालिक ने पीछे की विंडशील्ड पर लिखा है... “इसके पीछे गाड़ी न लगाएं. कल सुबह निकलना है. 9 बजे चला जाऊंगा.”

फनी अंदाज में दिया ड्राइवर ने जवाब

जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, लोगों ने इस अनोखे नोट को देखकर जोर-जोर से हंसना शुरू कर दिया. आमतौर पर पार्किंग में गाड़ियों के बीच फंसना, निकलने की जगह न मिलना और गलत पार्किंग की वजह से होने वाली दिक्कतें हर शहर में आम समस्या हैं. लेकिन इस कार ड्राइवर ने इसी परेशानी का जवाब एक क्रिएटिव और फनी अंदाज में दिया है.

तस्वीर देखकर लगता है कि कार शायद काफी समय से एक ही जगह खड़ी थी, क्योंकि उस पर मोटी धूल की परत जमी हुई है. किसी ने मजाक में यह भी लिखा..“लगता है भैया जी की कार झाड़ने का मन नहीं था, सोचा नोट ही लिख देते हैं.” कई लोगों ने इसे ‘इंडियन पार्किंग गाइडलाइन’ का नया वर्जन बता दिया.

सोशल मीडिया यूजर्स इस फोटो पर लगातार मजेदार कमेंट कर रहे हैं...

“भैया जी ने नोटिस बोर्ड बना दिया कार को!”

“कम से कम समय तो exact बताया, नहीं तो लोग बोलते ही रह जाते अभी आता हूं…”

“जिसने भी लिखा है, वह असल जिंदगी में भी काफी प्लानिंग वाला होगा.”

