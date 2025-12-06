जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के हालिया 'जिहाद' वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जोरदार पलटवार किया है. शनिवार को बाराबंकी जिले में भाजपा जिला कार्यालय पर एसआईआर को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिहाद करने वालों को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा.

डिप्टी सीएम ने कहा कि यह ठीक नहीं है. जिहाद करते थे जिन्ना जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के मुख्य सूत्रधार माने गए हैं. जिन्ना ने क्या किया यह जानते हैं, जिन्ना की किताब पढ़ो. जिन्ना का जब अंतिम समय आया जिस एंबुलेंस से उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसका पेट्रोल खत्म हो गया. ऐसे लोगों को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा.

डिजिटल लेनदेन में भारत नंबर एक पर

बृजेश पाठक ने भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है. ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है. भारत में जितना डिजिटल लेनदेन लेनदेन होता है उसमें हम दुनिया में नंबर एक पर हैं. जो लोग अपने आप को विकसित देश कहते थे वह लोग अभी नगद खर्च कर रहे हैं. कोरोना काल में जब टीका लगाते थे तो वे पर्ची देते थे जबकि हम लोग कंप्यूटर पर पर्ची देते थे, भारत बहुत आगे है.

अखिलेश यादव पर तंज

डिप्टी सीएम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के बारे में पूछा गया कि अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए लेकिन बंगाल जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह जाएंगे भी नहीं. वोटों के लिए यह तुष्टीकरण वाले हैं. लेकिन इनसे पूछो, जब घर में गृह प्रवेश करवाते हैं तो किसलिए गणेश वंदना करते हैं, जब शादी करते हैं तो गणेश-लक्ष्मी को क्यों वंदना करते हैं. उन्होंने आगे कहा अभी शादी हुई थी तो आप सभी ने देखा होगा की फेरे लिए जा रहे हैं. तो क्यों वहां जाकर पढ़ नहीं लेते.

बता दें कि शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर एसआईआर को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी. जिसमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मीडिया से रूबरू होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.