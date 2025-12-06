हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल

जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल

Hardik Pandya-Maheika Sharma: हार्दिक पंड्या अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज शेयर करते है. हाल ही में उन्होंने फिर पोस्ट शेयर की है जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Hardik Pandya-Maheika Sharma: हार्दिक पंड्या अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज शेयर करते है. हाल ही में उन्होंने फिर पोस्ट शेयर की है जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. हाल में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोस्ट शेयर की, जहां दोनों जिम में साथ वर्कटआउट करते दिखे. उनक ये रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

1/7
हार्दिक पंड्या नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद अब एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ने माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया.
हार्दिक पंड्या नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद अब एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ने माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया.
2/7
हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैन्स का दिल जीतते रहते हैं.
हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैन्स का दिल जीतते रहते हैं.
3/7
अब दोनों को साथ में जिम और वर्कआउट करते देखा गया. हार्दिक-माहिका साथ में वर्कआउट करके एक-दूसरे को फिट रहने के लिए मोटिवेट करते दिखे. तस्वीर में माहिका अपने एब्स फ्लॉन्ट करती दिखीं.
अब दोनों को साथ में जिम और वर्कआउट करते देखा गया. हार्दिक-माहिका साथ में वर्कआउट करके एक-दूसरे को फिट रहने के लिए मोटिवेट करते दिखे. तस्वीर में माहिका अपने एब्स फ्लॉन्ट करती दिखीं.
4/7
वहीं दोंनों ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें माहिका और हार्दिक साथ में वर्कआउट करते दिख रहे हैं.
वहीं दोंनों ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें माहिका और हार्दिक साथ में वर्कआउट करते दिख रहे हैं.
5/7
इतना ही नहीं, वर्कआउट करते-करते माहिका हार्दिक के माथे पर किस कर लेती हैं.
इतना ही नहीं, वर्कआउट करते-करते माहिका हार्दिक के माथे पर किस कर लेती हैं.
6/7
गर्लफ्रेंड का प्यार देखकर हार्दिक की हंसी छूट जाती है. हार्दिक और माहिका का मस्तीभरा वर्कआउट वीडियो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.
गर्लफ्रेंड का प्यार देखकर हार्दिक की हंसी छूट जाती है. हार्दिक और माहिका का मस्तीभरा वर्कआउट वीडियो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.
7/7
वहीं बता दें, कुछ दिन पहले माहिका और हार्दिक की सगाई की खबरें भी आई थीं, जिसे एक्ट्रेस ने सिर्फ अफवाह बताया.
वहीं बता दें, कुछ दिन पहले माहिका और हार्दिक की सगाई की खबरें भी आई थीं, जिसे एक्ट्रेस ने सिर्फ अफवाह बताया.
Published at : 06 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Maheika Sharma

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
