एक्सप्लोरर
जिम में हार्दिक पांड्या का माहिका संग दिखा रोमांटिक अंदाज़, कपल की केमिस्ट्री वायरल
Hardik Pandya-Maheika Sharma: हार्दिक पंड्या अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज शेयर करते है. हाल ही में उन्होंने फिर पोस्ट शेयर की है जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. हाल में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोस्ट शेयर की, जहां दोनों जिम में साथ वर्कटआउट करते दिखे. उनक ये रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :HARDIK PANDYA Maheika Sharma
