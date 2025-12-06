विराट-रोहित और गिल के बाद जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने

यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगा दिया है. जायसवाल का यह शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में आया, जिसमें उन्होंने 111 गेंदों में शतक पूरा किया. जायसवाल ने फिफ्टी पूरी करने के लिए 75 गेंद खेलीं, वहीं अगले पचास रन उन्होंने 35 गेंद में बना दिए. जायसवाल अब तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले कुल छठे भारतीय बन गए हैं.

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय

यशस्वी जायसवाल इससे पहले टी20 और टेस्ट क्रिकेट में भी शतक लगा चुके हैं. अब अपने वनडे करियर के चौथे मैच में उन्होंने ODI सेंचुरी लगाने की उपलब्धि भी हासिल कर ली है. इससे पहले सिर्फ 5 भारतीय बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में शतक लगा पाए हैं. इनके नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सुरेश रैना और शुभमन गिल ही ऐसा कर पाए थे. जायसवाल ऐसा करने वाले छठे भारतीय हैं.

उन्होंने विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की. दोनों ने मिलकर 155 रनों की पार्टनरशिप की. मौजूदा सीरीज के दोनों मैचों में जायसवाल केवल 40 रन बना पाए थे. आखिरकार तीसरे और आखिरी मैच में मौके को भुनाते हुए शतक लगाया. उन्हें चोटिल शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में वनडे टीम में ओपनिंग का मौका मिला था.

पिछले 2 मैचों में रहे थे फ्लॉप

यशस्वी जायसवाल दक्षिण अफ्रीका के पहले 2 वनडे मैचों में क्रमशः 18 और 22 रन बना पाए थे. तीसरे वनडे मैच में उन्होंने सब्र से काम लिया और बहुत धीमे अंदाज में 75 गेंद खेलते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की. उसके बाद उन्होंने रफ्तार बढ़ाई और अगले 50 रन 35 गेंद में पूरे कर लिए. इस मैच में जायसवाल ने 121 गेंद में 116 रनों की पारी खेली.

यह भी पढ़ें:

'सिक्सर किंग' बन गए अभिषेक शर्मा, विराट-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा; एक साल में 100 छक्के

Watch: कुलदीप के साथ विराट का कपल डांस, नहीं देखा होगा ऐसा सेलिब्रेशन; विशाखापट्टनम वनडे का वीडियो वायरल