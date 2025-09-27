हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवा चौथ पर दिखना है स्टाइलिश, तो नीलम कोठारी के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

करवा चौथ पर दिखना है स्टाइलिश, तो नीलम कोठारी के लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Neelam Kothari Looks: करवा चौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है. अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ स्टाइलिश लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो नीलम कोठारी के लुक्स हो सकते हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:24 PM (IST)
Neelam Kothari Looks: करवा चौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है. अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ स्टाइलिश लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो नीलम कोठारी के लुक्स हो सकते हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन.

करवा चौथ का त्योहार आते ही हर कोई सबसे खास और खूबसूरत दिखना चाहता है. बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स इस दिन महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. अगर बात करें स्टाइलिश अंदाज की तो नीलम कोठारी के लुक्स हो सकते हैं आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन. उनकी साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज करवा चौथ के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.

1/10
इस तस्वीर में नीलम रेड कलर के फ्लोर-लेंथ आउटफिट में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होनें सिंपल ईयररिंग्स कैरी किए हैं जो लुक को और भी रॉयल बना रहे हैं. खुले बाल और सटल मेकअप ने उनके अंदाज को परफेक्ट टच दिया है. उनका यह लुक करवा चौथ या फिर किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम रेड कलर के फ्लोर-लेंथ आउटफिट में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होनें सिंपल ईयररिंग्स कैरी किए हैं जो लुक को और भी रॉयल बना रहे हैं. खुले बाल और सटल मेकअप ने उनके अंदाज को परफेक्ट टच दिया है. उनका यह लुक करवा चौथ या फिर किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
2/10
इस तस्वीर में नीलम ऑफ-व्हाइट पेस्टल शेड के फ्लोरल एम्ब्रॉइडर्ड शरारा में नजर आ रही हैं. मैचिंग दुपट्टे के साथ मिनिमल जूलरी ने उनके इस लुक को और भी क्लासी बना दिया है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम ऑफ-व्हाइट पेस्टल शेड के फ्लोरल एम्ब्रॉइडर्ड शरारा में नजर आ रही हैं. मैचिंग दुपट्टे के साथ मिनिमल जूलरी ने उनके इस लुक को और भी क्लासी बना दिया है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.
3/10
इस तस्वीर में नीलम ने रेड कलर का ट्रेडिशनल सूट पहना है. साथ ही उन्होंने नेट का दुपट्टा कैरी किया है. उनका ये लुक बेहद ही खूबसूरत लग रहा है. अगर आप भी करवा चौथ पर थोड़ा सिंपल लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक आपके लिए बेस्ट है.
इस तस्वीर में नीलम ने रेड कलर का ट्रेडिशनल सूट पहना है. साथ ही उन्होंने नेट का दुपट्टा कैरी किया है. उनका ये लुक बेहद ही खूबसूरत लग रहा है. अगर आप भी करवा चौथ पर थोड़ा सिंपल लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक आपके लिए बेस्ट है.
4/10
इस तस्वीर में नीलम ने येलो कलर का हेवी वर्क सूट पहना है साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. उन्होंने सॉफ्ट कर्ली हेयर्स किए हैं और न्यूड मेकअप रखा है. जिससे उनका लुक बेहद ही खास नजर आ रहा है. नीलम का यह लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम ने येलो कलर का हेवी वर्क सूट पहना है साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है. उन्होंने सॉफ्ट कर्ली हेयर्स किए हैं और न्यूड मेकअप रखा है. जिससे उनका लुक बेहद ही खास नजर आ रहा है. नीलम का यह लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
5/10
इस तस्वीर में नीलम रेड कलर की शिमरी साड़ी पहने नजर आ रहीं हैं. स्टेटमेंट ज्वेलरी और ओपन हेयर ने उनके इस लुक को और भी एलिगेंट बना दिया है. उनका यह ग्लैमरस और मॉडर्न लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम रेड कलर की शिमरी साड़ी पहने नजर आ रहीं हैं. स्टेटमेंट ज्वेलरी और ओपन हेयर ने उनके इस लुक को और भी एलिगेंट बना दिया है. उनका यह ग्लैमरस और मॉडर्न लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.
6/10
इस तस्वीर में नीलम पिंक शेड के हेवी एम्ब्रॉइडर्ड शरारा सूट में बेहद रॉयल लग रही हैं. मैचिंग दुपट्टे ने उनके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया. उनका ये एथनिक स्टाइलिश अंदाज आपके फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम पिंक शेड के हेवी एम्ब्रॉइडर्ड शरारा सूट में बेहद रॉयल लग रही हैं. मैचिंग दुपट्टे ने उनके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया. उनका ये एथनिक स्टाइलिश अंदाज आपके फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
7/10
इस तस्वीर में नीलम ने मरून एंड ग्रीन कांबिनेशन वाला शरारा पहना है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और साथ ही झुमके कैरी किए हैं. नीलम का ये सिंपल लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में नीलम ने मरून एंड ग्रीन कांबिनेशन वाला शरारा पहना है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और साथ ही झुमके कैरी किए हैं. नीलम का ये सिंपल लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
8/10
इस तस्वीर में नीलम शिमरी साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए बेहद ही सिंपल ज्वैलरी कैरी की है और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स रखे हैं. उनका ये मॉडर्न लुक आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम शिमरी साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए बेहद ही सिंपल ज्वैलरी कैरी की है और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स रखे हैं. उनका ये मॉडर्न लुक आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है.
9/10
इस तस्वीर में नीलम ने रेड कलर का सूट पहना है. उनका ये ट्रेडिशनल अंदाज बेहदभी यूनिक और खास है. नीलम का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में नीलम ने रेड कलर का सूट पहना है. उनका ये ट्रेडिशनल अंदाज बेहदभी यूनिक और खास है. नीलम का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
10/10
इस तस्वीर में नीलम मरून कलर के बेहद ही स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और बालों को सॉफ्ट कर्ली रखा है जिससे उनका ये लुक और भी ग्लैमरस और मॉडर्न लग रहा है. उनका ये स्टाइलिश लुक किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में नीलम मरून कलर के बेहद ही स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और बालों को सॉफ्ट कर्ली रखा है जिससे उनका ये लुक और भी ग्लैमरस और मॉडर्न लग रहा है. उनका ये स्टाइलिश लुक किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है.
Published at : 27 Sep 2025 06:24 PM (IST)
Neelam Kothari Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

Embed widget