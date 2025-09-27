एक्सप्लोरर
करवा चौथ पर दिखना है स्टाइलिश, तो नीलम कोठारी के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Neelam Kothari Looks: करवा चौथ का त्योहार हर महिला के लिए खास होता है. अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ स्टाइलिश लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो नीलम कोठारी के लुक्स हो सकते हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन.
करवा चौथ का त्योहार आते ही हर कोई सबसे खास और खूबसूरत दिखना चाहता है. बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स इस दिन महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. अगर बात करें स्टाइलिश अंदाज की तो नीलम कोठारी के लुक्स हो सकते हैं आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन. उनकी साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज करवा चौथ के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.
Published at : 27 Sep 2025 06:24 PM (IST)
Tags :Neelam Kothari Karwa Chauth 2025
