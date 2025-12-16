नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह वीडियो, जहां वे एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं, विवादों में घिरता चला जा रहा है. विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार को 'मुस्लिम विरोधी' करार दे रहे हैं और बिहार सीएम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर, जेडीयू के नेता उनका बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. इस बीच जम्मू कश्मीर में PDP चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान ने भी सबका ध्यान खींचा.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वे नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं और उनकी प्रशंसा करती आई हैं, लेकिन अब जो उन्होंने मुस्लिम महिला के प्रति नीतीश कुमार का रवैया देखा, वो हैरान रह गईं.

'यह यह नीतीश कुमार के बुढ़ापे का असर है?'- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने लिखा, "नीतीश कुमार को एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा है. क्या इसे बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का?"

Having personally known & admired Nitish ji I was shocked to see him pull down a young Muslim woman’s naqaab. Does one attribute it to old age or the normalisation of humiliating Muslims publicly. The fact that people around him watched this horrific incident unfold as some form… pic.twitter.com/1nXl1Xzg1l — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 16, 2025

इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब नीतीश कुमार महिला का हिजाब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे. महूबबा मुफ्ती ने कहा कि इस भयावह घटना को वहां मौजूद लोग मनोरंजन की तरह देख रहे थे, यह बात और भी ज्यादा परेशान करने वाली है.

नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने की अपील

इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर दी है कि वे अब सीएम पद छोड़ दें. पीडीपी चीफ ने लिखा, "नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है."