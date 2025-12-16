हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'

नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'

Nitish Kumar Hijab Row: नीतीश कुमार के रवैये से महबूबा मुफ्ती आहत दिखीं. उन्होंने कहा कि या तो यह बुढ़ापे का नतीजा हो सकता है या फिर नीतीश कुमार मुस्लिम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं. यह भयावह है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 16 Dec 2025 01:14 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह वीडियो, जहां वे एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं, विवादों में घिरता चला जा रहा है. विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार को 'मुस्लिम विरोधी' करार दे रहे हैं और बिहार सीएम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर, जेडीयू के नेता उनका बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. इस बीच जम्मू कश्मीर में PDP चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान ने भी सबका ध्यान खींचा. 

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वे नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं और उनकी प्रशंसा करती आई हैं, लेकिन अब जो उन्होंने मुस्लिम महिला के प्रति नीतीश कुमार का रवैया देखा, वो हैरान रह गईं. 

'यह यह नीतीश कुमार के बुढ़ापे का असर है?'- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने लिखा, "नीतीश कुमार को एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा है. क्या इसे बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का?"

इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब नीतीश कुमार महिला का हिजाब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे. महूबबा मुफ्ती ने कहा कि इस भयावह घटना को वहां मौजूद लोग मनोरंजन की तरह देख रहे थे, यह बात और भी ज्यादा परेशान करने वाली है. 

नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने की अपील 

इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर दी है कि वे अब सीएम पद छोड़ दें. पीडीपी चीफ ने लिखा, "नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 16 Dec 2025 01:14 PM (IST)
PDP Nitish Kumar JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI Viral Video
