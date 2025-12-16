पानी की टंकी में कर लें ये जुगाड़ तो आसानी से निकल जाएगी सर्दी, नहीं पड़ेगी गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत
बिना बिजली और बिना ज्यादा खर्च के भी छत की पानी की टंकी को हल्का गुनगुना रखा जा सकता है. यह तरीका कई सालों से गांव और ठंडे इलाकों में अपनाया जाता है और आज भी कारगर माना जाता है.
सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से नहाना किसी टास्क से कम नहीं होता है. सुबह नल खोलते ही बर्फ जैसा पानी हाथों को सुन्न कर देता है. ऐसे में ज्यादातर लोग गीजर या इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बिजली का खर्च बढ़ जाता है और कई बार गीजर और इमर्शन रोड़ के खराब होने का डर भी रहता है. खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा सर्दी में भारी पड़ जाता है. हालांकि बिना बिजली और बिना ज्यादा खर्च के भी छत की पानी की टंकी को हल्का गुनगुना रखा जा सकता है. यह तरीका कई सालों से गांव और ठंडे इलाकों में अपनाया जाता है और आज भी कारगर माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में पानी की टंकी पर आपको कौन सा जुगाड़ कर लेना चाहिए, जिससे आपको गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी.
टंकी पर करें काले रंग का पेंट
काले और गहरे रंग सूरज की गर्मी को जल्दी सोखते हैं. अगर पानी के टंकी हल्के रंग की है तो उसे बाहर से काले या गहरे नीले रंग से पेंट कराया जा सकता है. दरअसल दिन भर धूप पड़ने से टंकी गर्म होती है और अंदर का पानी ठंडा नहीं होता. यह तरीका एक बार करने पर लंबे समय तक काम आता है.
थर्मोकोल शीट से करें इंसुलेशन
टंकी के चारों ओर और नीचे थर्मोकोल की मोटी शीट लगाने से अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती है. यह ठंडी हवा को टंकी तक पहुंचने से रोकती है, जिस तरह सर्दियों में स्वेटर शरीर की गर्मी बनाए रखता है, उसी तरह थर्मोकोल टंकी के पानी को ठंडा होने से बचाता है.
बबल रैप भी बनेगा नेचुरल हीटर
अगर आपके घर में पैकेजिंग वाला बबल रैप पड़ा है तो उसे फेंकने की बजाय पानी की टंकी पर लपेट दें. दो से तीन लेयर में बबल रैप को कस कर लपेटने से ठंडी हवा टंकी की दीवारों तक नहीं पहुंचती और पानी ज्यादा देर तक नार्मल टेंपरेचर में रहता है. यह सस्ता और तुरंत अपनाया जाने वाला जुगाड़ माना जाता है.
तिरपाल या कंबल से ढकना भी कारगर
रात के समय ठंड और ओस पानी को जल्दी ठंडा कर देती है. इससे बचने के लिए टंकी को तिरपाल, मोटे कपड़े या पुराने कंबल से ढक देना फायदेमंद रहता है. गांव में आज भी यह तरीका आम माना जाता है और पूरी तरह देसी होने के साथ यह असरदार भी होता है.
धूप वाली जगह रखें टंकी
अगर संभव हो तो टंकी को छत के उस हिस्से में रखें, जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो. दिन भर की धूप पानी का तापमान बढ़ाने में मदद करती है और सुबह नहाने के लिए पानी ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होता है.
