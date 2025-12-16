हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ

शादियों से कई हैरान करने वाले वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. वहीं शादी को आमतौर पर खुशियों, रस्मों और जश्न से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी डरने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक शादी में बराती दुल्हन की तरफ वाली कई लड़कियों पर स्प्रे छिड़कने लग जाते हैं. इसके बाद इस वीडियो को देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि अगर ऐसा नजारा उनके इलाके में होता तो हालात काबू से बाहर हो जाते. वहीं शादी का यह अंदाज अब साल की सबसे खतरनाक शादियों में गिना जा रहा है.



वीडियो में दिखा ऐसा नजारा, जिसे देख उड़ गए होश



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Nishantchant नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में शादी के दौरान माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है. शादी के जश्न के बीच बारातियों की ऐसी हरकतें सामने आती है जो किसी फिल्मी सीन या क्राइम सीन जैसी लगती है. दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में बरातियों के स्वागत में कुछ लड़कियां खड़ी होती है. लेकिन बाराती लड़कियों को देखकर उन पर स्प्रे छिड़कने लगते हैं. कई बाराती मिलकर 2 से 3 लड़कियों पर इतना स्प्रे छिड़क देते हैं कि वह पूरी स्प्रे से ढक जाती है. स्प्रे छिड़कने पर लड़कियां अपना बचाव करने लगती हैं, लेकिन उनके पीछे से कुछ और लड़के भी उन पर स्प्रे छिड़कने लगते हैं. लड़कों की इस हरकत के बाद शादी में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई, जिसे देखकर शादी में खड़े कई लोग भी हैरान रह गए. वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं.

Marriage is scary what if groom party 🤣🤣 pic.twitter.com/6COX7DFKyW — Nishant 🇮🇳 (@Nishantchant) December 15, 2025





यूजर्स बोले हमारे यहां होता तो गोली चल जाती

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की के तीखे रिएक्शन आने लगे. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि यही वजह है कि उन्हें शादी से डर लगने लगा है. वहीं एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया कि यह तो पूरी जंग शुरू हो गई. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि उनके इलाके में ऐसा होता तो गोली चल जाती. वहीं कुछ लोगों ने इसे नई और बहुत खतरनाक रस्म में बता दिया. जबकि एक यूजर कमेंट करता है कि फिर लोग कहते हैं कि बारात को मारा क्यों. वहीं एक यूजर ने डर जताते हुए कमेंट किया कि यह बहुत गलत बिहेवियर है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि अगर गलती से किसी ने माचिस जला दी तो लड़कियों पर छिड़कें गए स्प्रे के फॉर्म में आग लग सकती है और लड़कियां जल सकती है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि अगर यह मेरी शादी होती तो अगला फंक्शन एफआईआर होता. इसके अलावा एक और यूजर लास्ट में कमेंट करता है कि यह शादी का वीडियो नहीं क्राइम सीन का फुटेज लग रहा है.

