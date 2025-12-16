बॉर्डर 2 टीजर रिलीज: रोने लगे सनी देओल, वरुण धवन-अहान शेट्टी ने ली ग्रैंड एंट्री, दिलजीत दोसांझ नहीं आए नजर
बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर रिलीज इवेंट में सनी देओल इमोशनल हो गए. वो अपने इमोशन्स कंट्रोल नहीं कर पाए. उन्होंने टीजर में बोला डायलॉग भी बोला.
'सनी देओल' की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है. टीजर में सनी देओल ने अपनी दमदार आवाज से फैंस का दिल जीत लिया और देशभक्ति का जज्बा भर दिया. टीजर रिलीज का इवेंट भी ग्रैंड लेवर पर हुआ. इस इवेंट में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी पहुंचे. हालांकि, दिलजीत दोसांझ इस दौरान नजर नहीं आए.
एक्टर्स की ग्रैंड एंट्री
मेकर्स ने टीजर रिलीज के लिए फिल्म का सेट तैयार किया. सनी देओल ग्रीन कलर के कपड़ों में दिखे. उन्होंने पगड़ी भी पहनी थी. वहीं वरुण धवन और अहान शेट्टी भी साथ नजर आए. तीनों ने एक साथ गाड़ी में एंट्री ली. उनकी पीछे दूसरी गाड़ी में फिल्म के मेकर्स नजर आए. गाड़ी से उतरने के बाद सनी, वरुण और अहान ने बंदूक पकड़कर भी पोज दिए.
इमोशनल हुए सनी देओल
टीजर रिलीज इवेंट में सनी देओल काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने फिल्म से अपना डायलॉग 'आवाज कहां तक जानी चाहिए...लाहौर तक' भी बोला. हालांकि, वो काफी इमोशनल थे और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे. वहीं अहान शेट्टी ने सेट पर अपने को-एक्टर्स की तारीफ की. उन्होंने सनी देओल के पैर छुए और उनका आभार प्रकट किया. वहीं वरुण धवन ने दिलजीत दोसांझ को भी याद किया.
उन्होंने कहा- हमारे जो चौथे भाई हैं दिलजीत दोसांझ उनके लिए जोरदार तालियां. उन्होंने भी अपना खून पसीना दिया है इस फिल्म में.
बता दें कि फिल्म का टीजर 16 दिसंबर विजय दिवस के मौके पर शेयर किया है. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के शौर्य के आगे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे. पूरे टीजर में सनी देओल और उनके डायलॉग छाए रहे. वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी जबरदस्त लग रहे हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है.
