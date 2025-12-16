हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Auction: छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकते हैं ये 5 क्रिकेटर, बेस प्राइज है 30 लाख; लेकिन करोड़ों में खरीद सकती हैं टीमें

IPL 2026 Auction: आज आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन है, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जिनको बड़ा प्राइस मिलेगा लेकिन उनके नाम की चर्चा नहीं थी. जानिए वो 5 छुपा रुस्तम प्लेयर्स कौन हो सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 02:11 PM (IST)
आईपीएल 2026 के लिए आज ऑक्शन है, जिसमें कुल 77 खिलाड़ियों के स्लॉट्स के लिए 10 टीमें बोलियां लगाएंगी. बीसीसीआई ने 350 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं. कई खिलाड़ियों को लेकर अंदेशा जताया गया कि वो महंगे बिक सकते हैं, लेकिन हर बार की तरफ इस बार भी ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जिनके नाम की चर्चा कम थी और वो बड़ा पैकेज पा लें जाए. जानिए ऐसे ही 5 छुपे रुस्तम खिलाड़ियों के बारे में.

कार्तिक शर्मा (30 लाख बेस प्राइस)

कार्तिक शर्मा टी20 के पावर हिटर बल्लेबाज हैं. वह बड़े शॉट्स मारने में माहिर हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहा है. वह एक फिनिशर की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं, ऐसे ही फिनिशर की तलाश चेन्नई सुपर किंग्स को भी है. कार्तिक ने 12 टी20 में 28 छक्के मारे हैं. उनकी तारीफ पूर्व क्रिकेटर अश्विन भी कर चुके हैं. उन्हें आज होने वाले ऑक्शन में बड़ा प्राइस मिल सकता है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रूपये है.

आकिब नबी (30 लाख बेस प्राइस)

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी नई गेंद से कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं. वह गेंद को स्विंग कराने में माहिर हैं, जिन्होंने 2025 दिलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाए थे. वह डेथ ओवरों में भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. वह अच्छी यॉर्कर गेंदें डाल सकते हैं. ऑक्शन में नबी के लिए कई टीमें भिड़ सकती हैं, इसलिए उनका प्राइस बढ़ सकता है. नबी का बेस प्राइस 30 लाख रूपये है.

क्विंटन डिकॉक (2 करोड़ बेस प्राइस)

दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को आईपीएल में अच्छा अनुभव है. वह ओपनर बल्लेबाज हैं, जो पहली गेंद से अटैकिंग गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में वह टी20 रिटायरमेंट से लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ 45 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली. राजस्थान रॉयल्स डिकॉक को अपनी टीम में लेने की कोशिश कर सकती है, उन्हें एक विकेट कीपर की भी तलाश है. डिकॉक की बोली इस बार ऑक्शन में सबको सरप्राइज कर सकती है.

अशोक शर्मा (30 लाख बेस प्राइस)

अशोक शर्मा इस साल राजस्थान के लिए टॉप परफॉर्मर रहे हैं, जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा. वह 140 से अधिक की गति से गेंदबाजी करते हैं. क्रिकइन्फो को दिए एक इंटरव्यू में अशोक ने खुलासा किया था कि उन्होंने ट्रायल्स में संजू सैमसन और जोस बटलर को आउट किया था. कई टीमें उन्हें अपने दल में शामिल करने के लिए बड़ी बोली तक जा सकती है. उनका बेस प्राइस 30 लाख है.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क (2 करोड़ बेस प्राइस)

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क इस बार के ऑक्शन में सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक हैं. वह पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकते हैं. हालांकि उनमे अनुभव की कमी है, लेकिन सभी टीमों के बाद मजबूत कोचिंग स्टाफ भी है जो फ्रेजर को तैयार करने का जिम्मा उठा सकती है. कोलकाता नाइट राइडर्स को एक टॉप-आर्डर विस्फोटक बल्लेबाज की जरुरत है, उनके पास ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसा भी है. ऐसे में वह जेक फ्रेजर-मैकगर्क को खरीदने के लिए बड़ी बोली तक जा सकती है, जिनका बेस प्राइस पहले ही 2 करोड़ रूपये है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Dec 2025 02:11 PM (IST)
IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE Jake Fraser McGurk Kartik Sharma IPL 2026 IPL 2026 Auction
