एक्सप्लोरर
सैफ और करीना की भांजी लगती है बार्बी डॉल, ये 10 तस्वीरें देख आप भी बोलेंगे-क्यूटनेस ओवरलोडेड
सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान एक बेटी की मां हैं.एक्ट्रेस की बेटी का नाम इनाया नौमी खेमू है, जो बेहद ही खूबसूरत और क्यूट हैं. अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.
सैफ अली खान और करीना कपूर की भांजी इनाया नौमी बाकी स्टारकिड से ज्यादा क्यूट हैं. उनकी क्यूनेस देख आप भी उनके फैन हो जाएंगे.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 26 Sep 2025 03:26 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सादगी में भी बला की हसीन लगती हैं मीरा कपूर, तस्वीरों में देखें शाहिद कपूर की बीवी की खूबसूरती
बॉलीवुड
10 Photos
तृप्ति डिमरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने हुस्न से खूब बिजलियां गिराती हैं 'एनिमल' की 'भाभी नंबर 2'
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी
बॉलीवुड
8 Photos
ग्रीन कलर पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
बॉलीवुड
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion