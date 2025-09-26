हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ और करीना की भांजी लगती है बार्बी डॉल, ये 10 तस्वीरें देख आप भी बोलेंगे-क्यूटनेस ओवरलोडेड

सैफ और करीना की भांजी लगती है बार्बी डॉल, ये 10 तस्वीरें देख आप भी बोलेंगे-क्यूटनेस ओवरलोडेड

सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान एक बेटी की मां हैं.एक्ट्रेस की बेटी का नाम इनाया नौमी खेमू है, जो बेहद ही खूबसूरत और क्यूट हैं. अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 03:26 PM (IST)
सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान एक बेटी की मां हैं.एक्ट्रेस की बेटी का नाम इनाया नौमी खेमू है, जो बेहद ही खूबसूरत और क्यूट हैं. अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.

सैफ अली खान और करीना कपूर की भांजी इनाया नौमी बाकी स्टारकिड से ज्यादा क्यूट हैं. उनकी क्यूनेस देख आप भी उनके फैन हो जाएंगे.

1/9
सोफा अली खान और कुणाल खेमू के घर 29 सिंतबर 2017 को प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था,जिसका कपल ने इनाया नौमी खेमू नाम रखा.
2/9
इनाया के नाम का मतलब है अल्लाह का तोहफा.बता दें इनाया का जन्म शारदीय नवरात्री में नवमी के दिन हुआ था. इसलिए उनके नाम के साथ नौमी जोड़ दिया गया.
3/9
सोहा अली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया खेमू एक दम बार्बी डॉल जैसी हैं. वो अपने पेरेंट्स के साथ शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
4/9
सोफा अली खान अक्सर अपनी लाडली इनाया के संग टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती हैं.
5/9
सोहा अली खान और कुणाल खेमू की लाडली इनाया सात साल की हैं और बहुत खूबसूरत हैं.
6/9
सोफा अली खान और उनकी बेटी इनाया के बीच काफी प्यारा बॉन्ड देखने को मिलता है.
7/9
इनाया की इन तस्वीरों के देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने भाई तैमूर से ज्यादा क्यूट हैं.
8/9
सोहा अली खान की लाडली इनाया की आंखें भी कंजी है, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं.
9/9
सोशल मीडिया पर इनाया के कई फैन पेज हैं, जिस पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है.
Published at : 26 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Photo Gallery

