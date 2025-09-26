हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह

करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह

Jeh Ali Khan 10 Photos: करीना कपूर के छोटे बेटे अपनी क्यूटनेस और शैतानियों से सबका दिल जीत लेते हैं. उनकी हर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Jeh Ali Khan 10 Photos: करीना कपूर के छोटे बेटे अपनी क्यूटनेस और शैतानियों से सबका दिल जीत लेते हैं. उनकी हर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनकी फैमिली फोटोज़ फैंस को काफी पसंद आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनके छोटे बेटे. अपनी क्यूटनेस और शैतानियों से वो सबका दिल जीत लेते हैं. चाहे घर पर मस्ती हो या पब्लिक प्लेस पर, उनकी हर एक तस्वीर वायरल हो जाती है. चलिए देखते हैं करीना के छोटे नवाब की 10 प्यारी तस्वीरें.

1/10
जेह अली खान का जन्म 21 फरवरी 2021 में हुआ था. और वो अभी सिर्फ 4 साल के हैं.
जेह अली खान का जन्म 21 फरवरी 2021 में हुआ था. और वो अभी सिर्फ 4 साल के हैं.
2/10
जेह अपनी क्यूटनेस और शरारत को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं.
जेह अपनी क्यूटनेस और शरारत को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं.
3/10
फैमिली के साथ -साथ जेह को बाहर भी काफी प्यार मिलता है.
फैमिली के साथ -साथ जेह को बाहर भी काफी प्यार मिलता है.
4/10
जेह को अक्सर पब्लिक प्लेस पर शैतानी और मस्ती करते हुए देखा जाता है.
जेह को अक्सर पब्लिक प्लेस पर शैतानी और मस्ती करते हुए देखा जाता है.
5/10
जेह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.
जेह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.
6/10
कई बार तो करीना ने खुद जेह को लेकर बातें की हैं, कि वो काफी ज्यादा शरारती हैं.
कई बार तो करीना ने खुद जेह को लेकर बातें की हैं, कि वो काफी ज्यादा शरारती हैं.
7/10
कभी - कभी जेह पौप्स के साथ भी मस्ती करते नजर आते हैं.
कभी - कभी जेह पौप्स के साथ भी मस्ती करते नजर आते हैं.
8/10
फैंस को जेह की मासूमियत और नटखट अदाएं बेहद पसंद आती हैं.
फैंस को जेह की मासूमियत और नटखट अदाएं बेहद पसंद आती हैं.
9/10
इस तस्वीर में जेह अपने बड़े भाई तैमूर के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में जेह अपने बड़े भाई तैमूर के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.
10/10
इस तस्वीर में करीना कपूर अपने छोटे नवाब के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं. करीना जहां खाने का मजा ले रही हैं, वहीं जेह शरारती अंदाज में बैठकर कुछ खाते नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर अपने छोटे नवाब के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं. करीना जहां खाने का मजा ले रही हैं, वहीं जेह शरारती अंदाज में बैठकर कुछ खाते नजर आ रहे हैं.
Published at : 26 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan Jeh Ali Khan SAIF ALI KHAN

Photo Gallery

