एक्सप्लोरर
करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह
Jeh Ali Khan 10 Photos: करीना कपूर के छोटे बेटे अपनी क्यूटनेस और शैतानियों से सबका दिल जीत लेते हैं. उनकी हर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनकी फैमिली फोटोज़ फैंस को काफी पसंद आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनके छोटे बेटे. अपनी क्यूटनेस और शैतानियों से वो सबका दिल जीत लेते हैं. चाहे घर पर मस्ती हो या पब्लिक प्लेस पर, उनकी हर एक तस्वीर वायरल हो जाती है. चलिए देखते हैं करीना के छोटे नवाब की 10 प्यारी तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 01:01 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी
बॉलीवुड
8 Photos
ग्रीन कलर पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
बॉलीवुड
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
बॉलीवुड
10 Photos
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दीपिका पादुकोण की 'ननद' रितिका भवनानी हैं बेहद ग्लैमरस, तस्वीरें देख हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
10 Photos
66 साल की उम्र में भी गजब की हैं हसीन नीना, फैशन में दे रही यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion