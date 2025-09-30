हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाजोल Vs रानी मुखर्जी: दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

काजोल Vs रानी मुखर्जी: दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

kajol Vs Rani Mukerji Education: एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

Updated at : 30 Sep 2025 08:09 PM (IST)
kajol Vs Rani Mukerji Education: एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस काजोल और रानी मुखर्जी ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. दोनों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों एक्ट्रेसेस की पढ़ाई-लिखाई में भी काफी फर्क है? चलिए जानते हैं कि काजोल और रानी में से कौन हैं ज्यादा पढ़ा लिखा.

रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनके पिता, राम मुखर्जी, एक फिल्म निर्देशक थे और उनकी माँ, कृष्णा मुखर्जी, एक गायिका थीं.
रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनके पिता, राम मुखर्जी, एक फिल्म निर्देशक थे और उनकी माँ, कृष्णा मुखर्जी, एक गायिका थीं.
रानी मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के मानेकजी कूपर हाई स्कूल से की हैं.
रानी मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के मानेकजी कूपर हाई स्कूल से की हैं.
इसके बाद में उन्होंने एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय से होम साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
इसके बाद में उन्होंने एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय से होम साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने 1996 में फिल्म 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने 1996 में फिल्म 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.
बॉलिवुड एक्ट्रेस काजोल की बात करें तो, उनका जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां तनुजा एक एक्ट्रेस और पिता शोमू मुखर्जी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर थे.
बॉलिवुड एक्ट्रेस काजोल की बात करें तो, उनका जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां तनुजा एक एक्ट्रेस और पिता शोमू मुखर्जी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर थे.
काजोल ने अपनी स्कूलिंग पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की. उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1992 में रोमांटिक फिल्म बेखुदी से अपने एक्टिंग के करियर का आगाज किया.
काजोल ने अपनी स्कूलिंग पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की. उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1992 में रोमांटिक फिल्म बेखुदी से अपने एक्टिंग के करियर का आगाज किया.
काजोल की पढ़ाई सिर्फ स्कूल लेवल तक ही हुई है. और वह कभी कॉलेज नहीं गई हैं.
काजोल की पढ़ाई सिर्फ स्कूल लेवल तक ही हुई है. और वह कभी कॉलेज नहीं गई हैं.
Published at : 30 Sep 2025 08:09 PM (IST)
Kajol Rani Mukerji

