जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर हुआ हमला, यहां जानें पूरा मामला
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. दोनों पर हाल ही में हमला हुआ है.
टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती और मासूमियत से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं. इन दिनों जन्नत कलर्स चैनल के शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है.
लेकिन, इसी बीच उन्हें और उनके भाई आयान जुबैर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है. रिपोर्ट के अनुसार जन्नत और अयान पर पनवेल में हमला हुआ है. रिपोर्ट की मानें तो इस हमले के दौरान जन्नत और अयान को चोटें भी आई हैं.
इस खबर को सुनने के बाद जन्नत और अयान के फैंस काफी परेशान हो गए हैं. कई रिपोर्ट में जन्नत और अयान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों पहले ही पनवेल गए थे.
जन्नत की टीम ने किया रिएक्ट
अब जन्नत की टीम ने इस पर रिएक्ट किया है. जन्नत की टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा- दिन में हाईवे पर जन्नत और अयान ने हाल ही में फिजिकल असॉल्ट झेला. इसमें उनके साथ मारपीट और पीछा करने जैसी घटनाएं शामिल थीं. फिलहाल, जांच जारी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं. जन्नत और अयान सुरक्षित हैं. हम आपकी चिंता की सराहना करते हैं. आपके सपोर्ट के लिए आभारी हैं.
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मालूम हो जन्नत जुबैर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फुलवा से मिली थी. उसके बाद एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक हिट शोज में काम किया. टीवी के साथ-साथ वो बड़े पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं. उन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी और श्रद्धा कपूर स्टारर लव का दी एंड में काम किया है.
अपनी बहन जन्नत की तरह ही अयान भी टीवी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. उन्हें जी टीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में शहजादे सलीम की भूमिका निभाते हुए देखा गया था. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहते हैं.
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Source: IOCL