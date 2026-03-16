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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ सहित 6 बड़ी फिल्में ठुकरा चुका है ये एक्टर, 'हां' कहता तो आज बॉक्स ऑफिस का किंग होता

‘धुरंधर 2’ सहित 6 बड़ी फिल्में ठुकरा चुका है ये एक्टर, 'हां' कहता तो आज बॉक्स ऑफिस का किंग होता

धुरंधर 2 बिग बजट फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. अनिल कपूर को भी ये फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Mar 2026 10:48 PM (IST)
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एक्टर अनिल कपूर दशकों से फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. उनका करियर सक्सेसफुल रहा है और एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. लेकिन अनिल कपूर ने अपने करियर में 6 ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया, जिन्हें वो हां करते तो आज बॉक्स ऑफिस किंग होते.

धुरंधर 2 को किया रिजेक्ट
डीएनए इंडिया से बातचीत में अनिल कपूर ने बताया, आदित्य धर ने उन्हें एक छोटे कैमियो रोल के लिए धुरंधर 2 ऑफर की थी. उनका रोल छोटा था लेकिन जरुरी था. लेकिन अनिल कपूर ने अपनी शूटिंग डेट्स किसी और फिल्ममेकर को दी हुई थी. इसीलिए उन्हें धुरंधर 2 को मना करना पड़ा.

बाजीगर
इसके अलावा अनिल कपूर को शाहरुख खान की बाजीगर भी ऑफर हुई थी. अनिल पूर को फिल्म का सब्जेक्ट काफी रिस्की लगा था, इसीलिए उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था. बाद में ये फिल्म सुपरहिट हुई और शाहरुख खान का करियर बना दिया.

राज
सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म राज भी अनिल कपूर को ऑफर हुई थी. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, डीनो मोरिया से पहले अनिल को लीड रोल ऑफर हुआ था. लेकिन उस वक्त अनिल कपूर हॉरर फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थे. इसीलिए मना कर दिया था.

चांदनी
अनिल कपूर को यश चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा चांदनी ऑफर हुई थी. लेकिन अनिल ने ये फिल्म इसीलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उनके कैरेक्टर को हादसे के बाद ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर बिताना था. इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्री देवी नजर आई थीं.

सूर्यवंशम
अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम भी अनिल कपूर को ऑफर हुई थी. फिल्म के कैरेक्टर ठाकुर भानू प्रताप सिंह का रोल कई एक्टर्स को ऑफर हुआ था. लेकिन कई एक्टर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. अनिल कपूर ने भी ओल्ड कैरेक्टर की वजह से रोल रिजेक्ट कर दिया था. 

वेलकम टू द जंगल
अनिल कपूर को वेलकम टू द जंगल भी ऑफर हुई थी. लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था. वो फिल्म के पहले पार्ट में दिखे थे. वेलकम को बहुत पसंद किया गया था.

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Published at : 16 Mar 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Dhurandhar 2
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