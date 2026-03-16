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मौनी रॉय ने व्हाइट साड़ी में ढाया कहर, बैकलेस ब्लाउज पहन दिए कातिलाना पोज, देखें फोटोज
Mouni Roy Photos: एक्ट्रेस मौनी ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है. एक्ट्रेस की इन कातिलाना अदाओं पर फैंस फिदा हो गए हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय फिल्मों से ज्यादा अपने लुक्स को लेकर सुर्खिंया बटोरटी नजर आती हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपनी दिलकश फोटोज शेयर करती हैं हाल ही में उन्होंने साड़ी में अपनी कुछ शानदार फोटोज शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल तस्वीरें.
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Published at : 16 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Tags :Mouni Roy
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